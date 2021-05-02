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В Чехии оценили возможность участия "Росатома" в тендере на АЭС
В Чехии оценили возможность участия "Росатома" в тендере на АЭС
Путь для участия российской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" не закрыт, но лишь "полуприкрыт" на нынешнем... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T22:59
2021-05-02T22:59
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
сша
в мире
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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Путь для участия российской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" не закрыт, но лишь "полуприкрыт" на нынешнем этапе подготовки, заявила в воскресенье глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова.Ранее глава минпромторга Карел Гавличек заявил, что в ближайшее время кабмин направит кандидатам на участие в тендере список вопросов по безопасности, а непосредственно решение о тендере примет уже новый состав правительства, который будет сформирован по итогам октябрьских парламентских выборов. Кроме того, по словам Гавличека, кабмин в связи с инцидентом со взрывами во Врбетице исключил из кандидатов на участие в тендере Росатом.Затронув тему вопросника по безопасности, Драбова заявила, что не понимает, в чем его смысл."Когда я узнала, что (дальнейшее развитие ситуации с постройкой блока – ред.) пойдет путем вопросника по безопасности, я пыталась вникнуть в его смысл, но не нашла его", - сказала Драбова.В свою очередь, другой участник дискуссии, экс-уполномоченный кабмина по вопросам ядерной энергетики Ярослав Мил сообщил о том, что в правительственном решении не сказано, что фирма, не получившая вопросник по безопасности, не может быть в дальнейшем призвана к участию в тендере.Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (сооруженной в 1985-1987 годах по советскому проекту), который заменит один из четырех ныне существующих блоков, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате китайская компания была исключена из потенциальных участников тендера кабмином Чехии в марте этого года.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
https://ria.ru/20210419/rosatom-1729014783.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, сша, в мире

В Чехии оценили возможность участия "Росатома" в тендере на АЭС

22:59 02.05.2021
 
© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Путь для участия российской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" не закрыт, но лишь "полуприкрыт" на нынешнем этапе подготовки, заявила в воскресенье глава Госуправления по ядерному регулированию Чехии (ГУЯР) Дана Драбова.
Ранее глава минпромторга Карел Гавличек заявил, что в ближайшее время кабмин направит кандидатам на участие в тендере список вопросов по безопасности, а непосредственно решение о тендере примет уже новый состав правительства, который будет сформирован по итогам октябрьских парламентских выборов. Кроме того, по словам Гавличека, кабмин в связи с инцидентом со взрывами во Врбетице исключил из кандидатов на участие в тендере Росатом.

"Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Если будем ждать (парламентских – ред.) выборов, может случиться, что получит свободное поле для деятельности новое правительство, которое уничтожит нынешнее политическое единение в том, кого призвать (к участию в тендере – ред.), а кого нет. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей", - сказала Драбова, выступая в дискуссии на тему тендера на Чешском ТВ.

Затронув тему вопросника по безопасности, Драбова заявила, что не понимает, в чем его смысл.
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"Когда я узнала, что (дальнейшее развитие ситуации с постройкой блока – ред.) пойдет путем вопросника по безопасности, я пыталась вникнуть в его смысл, но не нашла его", - сказала Драбова.
В свою очередь, другой участник дискуссии, экс-уполномоченный кабмина по вопросам ядерной энергетики Ярослав Мил сообщил о том, что в правительственном решении не сказано, что фирма, не получившая вопросник по безопасности, не может быть в дальнейшем призвана к участию в тендере.

"Там так об этом однозначно не сказано. Двери (для Росатома – ред.) остаются открытыми. Если бы (кабмин – ред.) действительно хотел быть уверенным в том, что там не будет ни одной из дочерних фирм, или фирм, связанных торговыми отношениями, или фирм, имеющих лицензии от Росатома, то должен был бы решение формулировать иначе", - сказал Мил.

Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (сооруженной в 1985-1987 годах по советскому проекту), который заменит один из четырех ныне существующих блоков, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.
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Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате китайская компания была исключена из потенциальных участников тендера кабмином Чехии в марте этого года.
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.
Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.
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МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США, Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть свои собственные внутренние проблемы.
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияСШАВ мире
 
 
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