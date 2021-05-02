https://ria.ru/20210502/chekhiya-1730940118.html

В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"

В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"

"Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T20:31

2021-05-02T20:31

2021-05-02T20:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

андрей бабиш

российский фонд прямых инвестиций

милош земан

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599764848_0:131:3017:1828_1920x0_80_0_0_a152e0a9f2dcdb4c4d3b44e13e961eae.jpg

ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. "Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.Ведущий канала спросил Бабиша о том, является ли использование российской вакцины "Спутник V" в республике уже закрытой темой.Президент республики Милош Земан неоднократно говорил о том, что вакцина "Спутник" могла бы применяться в Чехии и для этого достаточно было бы, на его взгляд, одобрения ее нацрегулятором.В свою очередь, премьер Бабиш, не исключая использования "Спутника V" в стране, подчеркивал, что это может быть сделано только после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 49,5 тысячи человек, из них 2449 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,63 миллиона человек, выздоровели 1,55 миллиона, скончались 29,3 тысячи человек.С конца декабря 2020 года проходит вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку в десятимиллионной республике уже получили 3,18 миллиона человек, вторую – 1,003 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как в пятницу сообщил глава минздрава Петр Аренбергер, в мае его ведомство рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.

https://ria.ru/20210425/vaktsina-1729841583.html

https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, милош земан, чехия, в мире