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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/chekhiya-1730940118.html
В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"
В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"
"Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T20:31
2021-05-02T20:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
андрей бабиш
российский фонд прямых инвестиций
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. "Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.Ведущий канала спросил Бабиша о том, является ли использование российской вакцины "Спутник V" в республике уже закрытой темой.Президент республики Милош Земан неоднократно говорил о том, что вакцина "Спутник" могла бы применяться в Чехии и для этого достаточно было бы, на его взгляд, одобрения ее нацрегулятором.В свою очередь, премьер Бабиш, не исключая использования "Спутника V" в стране, подчеркивал, что это может быть сделано только после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 49,5 тысячи человек, из них 2449 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,63 миллиона человек, выздоровели 1,55 миллиона, скончались 29,3 тысячи человек.С конца декабря 2020 года проходит вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку в десятимиллионной республике уже получили 3,18 миллиона человек, вторую – 1,003 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. Как в пятницу сообщил глава минздрава Петр Аренбергер, в мае его ведомство рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.
https://ria.ru/20210425/vaktsina-1729841583.html
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, андрей бабиш, российский фонд прямых инвестиций, милош земан, чехия, в мире

В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"

20:31 02.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. "Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.
Ведущий канала спросил Бабиша о том, является ли использование российской вакцины "Спутник V" в республике уже закрытой темой.

"Мы уже в ней (российской вакцине) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно", - ответил премьер.

Президент республики Милош Земан неоднократно говорил о том, что вакцина "Спутник" могла бы применяться в Чехии и для этого достаточно было бы, на его взгляд, одобрения ее нацрегулятором.
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В свою очередь, премьер Бабиш, не исключая использования "Спутника V" в стране, подчеркивал, что это может быть сделано только после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 49,5 тысячи человек, из них 2449 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,63 миллиона человек, выздоровели 1,55 миллиона, скончались 29,3 тысячи человек.
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С конца декабря 2020 года проходит вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку в десятимиллионной республике уже получили 3,18 миллиона человек, вторую – 1,003 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как в пятницу сообщил глава минздрава Петр Аренбергер, в мае его ведомство рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Андрей БабишРоссийский фонд прямых инвестицийМилош ЗеманЧехияВ мире
 
 
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