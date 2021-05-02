В Чехии заявили, что не нуждаются в вакцине "Спутник V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. "Спутник V" в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.
Ведущий канала спросил Бабиша о том, является ли использование российской вакцины "Спутник V" в республике уже закрытой темой.
"Мы уже в ней (российской вакцине) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно", - ответил премьер.
Президент республики Милош Земан неоднократно говорил о том, что вакцина "Спутник" могла бы применяться в Чехии и для этого достаточно было бы, на его взгляд, одобрения ее нацрегулятором.
В свою очередь, премьер Бабиш, не исключая использования "Спутника V" в стране, подчеркивал, что это может быть сделано только после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
В Чехии в настоящее время больны коронавирусом 49,5 тысячи человек, из них 2449 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,63 миллиона человек, выздоровели 1,55 миллиона, скончались 29,3 тысячи человек.
С конца декабря 2020 года проходит вакцинация населения от коронавируса. Первую прививку в десятимиллионной республике уже получили 3,18 миллиона человек, вторую – 1,003 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как в пятницу сообщил глава минздрава Петр Аренбергер, в мае его ведомство рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.