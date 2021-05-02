Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/chekhiya-1730924325.html
Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за ее слов о взрывах во Врбетице
Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за ее слов о взрывах во Врбетице
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:47
2021-05-02T16:47
россия
ян гамачек
андрей бабиш
милош земан
главное разведывательное управление рф
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg
ПРАГА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий, заявил первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ."Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике", — пояснил чиновник.Он не стал уточнять, уволят ли Бенешову за эти высказывания, подчеркнув, что это дело премьера. Гамачек напомнил также, что до парламентских выборов осталось пять месяцев и с изменениями в кабмине усердствовать не стоит.Бенешова 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы Минюста, она присутствовала на заседании правительства, когда обсуждался этот вопрос и у нее сложилось мнение, весьма схожее с мнением президента Милоша Земана. Как сказала Бенешова, она видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, может существовать и третья возможная версия расследования.Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
https://ria.ru/20210502/slavyane-1730842404.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4440f81950602681c2cdc120f01848fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ян гамачек, андрей бабиш, милош земан, главное разведывательное управление рф, москва, чехия, в мире

Премьер Чехии вызвал главу Минюста из-за ее слов о взрывах во Врбетице

16:47 02.05.2021
 
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Depositphotos / lightpoet
Читать ria.ru в
ПРАГА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции Марию Бенешову после ее слов о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий, заявил первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ.
"Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике", — пояснил чиновник.
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
Вчера, 08:00
Песни южных и западных славян о России
Он не стал уточнять, уволят ли Бенешову за эти высказывания, подчеркнув, что это дело премьера. Гамачек напомнил также, что до парламентских выборов осталось пять месяцев и с изменениями в кабмине усердствовать не стоит.
"Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем", — заключил первый вице-премьер.
Бенешова 29 апреля заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы Минюста, она присутствовала на заседании правительства, когда обсуждался этот вопрос и у нее сложилось мнение, весьма схожее с мнением президента Милоша Земана. Как сказала Бенешова, она видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступа. По ее мнению, может существовать и третья возможная версия расследования.
Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Из Праги выслали ряд сотрудников посольства России. Это спровоцировало ответные действия и привело к дипломатическому скандалу.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
В Москве все обвинения со стороны Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
В то же время Земан заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телеобращении глава государства, в частности, заявил, что расследование продолжается и в деле существуют две версии — непрофессиональное обращение со взрывчаткой работниками складов и организация взрывов иностранной спецслужбой. Земан призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Он заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то Москва должна будет заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии".
 
РоссияЯн ГамачекАндрей БабишМилош ЗеманГлавное разведывательное управление РФМоскваЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
00:21Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Лента новостейМолния