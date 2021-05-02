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В Чаде сформировали временное правительство
В Чаде сформировали временное правительство
Переходный военный совет в Чаде сформировал временное правительство из 40 министров, большинство из них сохранили за собой должности, будучи министрами в... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T22:28
2021-05-02T22:28
идрис деби
чад
в мире
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РАБАТ, 2 мая – РИА Новости. Переходный военный совет в Чаде сформировал временное правительство из 40 министров, большинство из них сохранили за собой должности, будучи министрами в кабмине скончавшегося недавно президента Идриса Деби, сообщила пресс-служба совета."Военный совет Чада назначил переходное правительство во главе с Бахими Бадаки Альбертом", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.В предоставленном РИА Новости списке кабмина 40 имен. Министром иностранных дел назначен Шериф Махамат Зене, министром юстиции стал Махамат аль-Хабо, минздрав возглавил Джидди Сугуди.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
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идрис деби, чад, в мире

В Чаде сформировали временное правительство

22:28 02.05.2021
 
© REUTERS / Oredje Narcisse Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Военная техника на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© REUTERS / Oredje Narcisse
Читать ria.ru в
РАБАТ, 2 мая – РИА Новости. Переходный военный совет в Чаде сформировал временное правительство из 40 министров, большинство из них сохранили за собой должности, будучи министрами в кабмине скончавшегося недавно президента Идриса Деби, сообщила пресс-служба совета.
"Военный совет Чада назначил переходное правительство во главе с Бахими Бадаки Альбертом", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Военнослужащие ливийской национальной армии (ЛНА) на передовой к западу от города Сирт - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 03:55
Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
В предоставленном РИА Новости списке кабмина 40 имен. Министром иностранных дел назначен Шериф Махамат Зене, министром юстиции стал Махамат аль-Хабо, минздрав возглавил Джидди Сугуди.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
 
Идрис ДебиЧадВ мире
 
 
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