https://ria.ru/20210502/chad-1730948826.html

В Чаде сформировали временное правительство

В Чаде сформировали временное правительство

Переходный военный совет в Чаде сформировал временное правительство из 40 министров, большинство из них сохранили за собой должности, будучи министрами в... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T22:28

2021-05-02T22:28

2021-05-02T22:28

идрис деби

чад

в мире

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РАБАТ, 2 мая – РИА Новости. Переходный военный совет в Чаде сформировал временное правительство из 40 министров, большинство из них сохранили за собой должности, будучи министрами в кабмине скончавшегося недавно президента Идриса Деби, сообщила пресс-служба совета."Военный совет Чада назначил переходное правительство во главе с Бахими Бадаки Альбертом", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.В предоставленном РИА Новости списке кабмина 40 имен. Министром иностранных дел назначен Шериф Махамат Зене, министром юстиции стал Махамат аль-Хабо, минздрав возглавил Джидди Сугуди.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.

https://ria.ru/20210423/boegotovnost-1729564389.html

чад

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идрис деби, чад, в мире