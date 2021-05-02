https://ria.ru/20210502/britaniya-1730944945.html
В Госдуме назвали цель заявления Британии о "российской пропаганде"
В Госдуме назвали цель заявления Британии о "российской пропаганде"
Очередное заявление британских политиков о создании международного механизма борьбы с "усилиями России по распространению дезинформации" трудно "читать без... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:20
2021-05-02T21:20
2021-05-02T21:20
россия
госдума рф
елена панина
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Очередное заявление британских политиков о создании международного механизма борьбы с "усилиями России по распространению дезинформации" трудно "читать без смеха", однако у этой затеи прослеживаются "вполне конкретные цели", считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее газета Times сообщила, что власти Великобритании на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лондоне намерены инициировать создание международного механизма по борьбе с "усилиями РФ по распространению дезинформации". Как отмечает издание, на встрече под председательством главы МИД Британии Доминика Рааба, где также будут присутствовать представители Индии, Австралии и ЮАР, будет представлено исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов"."Очередное заявление "британских аналитиков", с одной стороны, трудно читать без смеха. Вдумайтесь в то, что они пишут : некие "российские государственные тролли" якобы хвалят Российскую Федерацию на форумах британских газет, чтобы затем перепечатать эти посты в российских же социальных сетях, таких, как "Одноклассники" или "ВКонтакте". Полный абсурд, но в политических кругах Лондона уже сложилась традиция – приписывать нам заведомо нелепые, бессмысленные и одновременно зловещие действия. Эту же схему воспроизводят и в странах-сателлитах типа Чехии, где каждый очередной русофобский спектакль напоминает сюжет из произведений Франца Кафки", - рассказала Панина РИА Новости в воскресенье.С другой стороны, по ее словам, "у этой затеи прослеживаются вполне конкретные цели".Она добавила, что, с большой вероятностью, "такие проявления свободы слова не нравятся британским властям, они хотят ввести цензуру и заставить этих граждан замолчать". "С этой целью на них и собираются приклеить ярлык "российских троллей", чтобы затем создать почву для более серьезных репрессий", - подчеркнула Панина.
https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, елена панина, великобритания, лондон, в мире
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Очередное заявление британских политиков о создании международного механизма борьбы с "усилиями России по распространению дезинформации" трудно "читать без смеха", однако у этой затеи прослеживаются "вполне конкретные цели", считает член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
.
Ранее газета Times
сообщила, что власти Великобритании
на встрече глав МИД стран "Большой семерки" в Лондоне намерены инициировать создание международного механизма по борьбе с "усилиями РФ по распространению дезинформации". Как отмечает издание, на встрече под председательством главы МИД Британии Доминика Рааба
, где также будут присутствовать представители Индии
, Австралии
и ЮАР
, будет представлено исследование, согласно которому "российские тролли" используют британские газеты "для распространения пророссийских взглядов".
"Очередное заявление "британских аналитиков", с одной стороны, трудно читать без смеха. Вдумайтесь в то, что они пишут : некие "российские государственные тролли" якобы хвалят Российскую Федерацию на форумах британских газет, чтобы затем перепечатать эти посты в российских же социальных сетях, таких, как "Одноклассники" или "ВКонтакте". Полный абсурд, но в политических кругах Лондона уже сложилась традиция – приписывать нам заведомо нелепые, бессмысленные и одновременно зловещие действия. Эту же схему воспроизводят и в странах-сателлитах типа Чехии, где каждый очередной русофобский спектакль напоминает сюжет из произведений Франца Кафки", - рассказала Панина РИА Новости в воскресенье.
С другой стороны, по ее словам, "у этой затеи прослеживаются вполне конкретные цели".
"Дело в том, что на Западе довольно много людей симпатизирует России. Эти граждане, как правило, обладают широким кругозором, начитанны, скептически относятся к "разоблачениям" официоза и хотят высказывать свое мнение, хотят, чтобы их услышали, в том числе и на интернет-форумах", - подчеркнула Панина.
Она добавила, что, с большой вероятностью, "такие проявления свободы слова не нравятся британским властям, они хотят ввести цензуру и заставить этих граждан замолчать". "С этой целью на них и собираются приклеить ярлык "российских троллей", чтобы затем создать почву для более серьезных репрессий", - подчеркнула Панина.