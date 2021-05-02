В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом
09:50 02.05.2021 (обновлено: 10:13 02.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, расчеты ПВО обнаружили летательный аппарат в 07:35 на западной окраине Ясиноватой. Это оказался квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.
"Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди местными жителями", — добавил представитель ведомства.
Минские соглашения запрещают применение беспилотников вблизи линии соприкосновения, за исключением летательных аппаратов ОБСЕ.
В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.
Всего за время конфликта на востоке Украины, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.