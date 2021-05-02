https://ria.ru/20210502/bespilotnik-1730892203.html

В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом

В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:50

2021-05-02T09:50

2021-05-02T10:13

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

обсе

ясиноватая

донбасс

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e959a05ae1c030e6a205c8c2b22c8ce1.jpg

ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, расчеты ПВО обнаружили летательный аппарат в 07:35 на западной окраине Ясиноватой. Это оказался квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.Минские соглашения запрещают применение беспилотников вблизи линии соприкосновения, за исключением летательных аппаратов ОБСЕ.В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения. Всего за время конфликта на востоке Украины, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.

ясиноватая

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, обсе, ясиноватая, донбасс, донецкая народная республика, в мире