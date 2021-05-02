Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/bespilotnik-1730892203.html
В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом
В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:50
2021-05-02T10:13
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
обсе
ясиноватая
донбасс
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e959a05ae1c030e6a205c8c2b22c8ce1.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.По его словам, расчеты ПВО обнаружили летательный аппарат в 07:35 на западной окраине Ясиноватой. Это оказался квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.Минские соглашения запрещают применение беспилотников вблизи линии соприкосновения, за исключением летательных аппаратов ОБСЕ.В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения. Всего за время конфликта на востоке Украины, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
ясиноватая
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591647550_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c1442fd40385be722a1ecde2c41eceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минские соглашения, ситуация в днр и лнр, обсе, ясиноватая, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о перехвате ударного беспилотника силовиков рядом с храмом

09:50 02.05.2021 (обновлено: 10:13 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, расчеты ПВО обнаружили летательный аппарат в 07:35 на западной окраине Ясиноватой. Это оказался квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.

"Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди местными жителями", — добавил представитель ведомства.

Минские соглашения запрещают применение беспилотников вблизи линии соприкосновения, за исключением летательных аппаратов ОБСЕ.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.
Всего за время конфликта на востоке Украины, по данным ООН, погибли около 13 тысяч человек.
 
Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЯсиноватаяДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
00:21Американские активисты призвали Байдена и Зеленского не трогать Донбасс
Лента новостейМолния