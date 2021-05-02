https://ria.ru/20210502/azerbaydzhan-1730928544.html

В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией

В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией

Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T17:42

2021-05-02T17:42

2021-05-02T17:42

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халаф халафов

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БАКУ, 2 мая – РИА Новости. Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра.Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве по итогам первого заседания этого органа. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.

https://ria.ru/20210111/politika-1592482486.html

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россия, халаф халафов, азербайджан, в мире