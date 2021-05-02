В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
БАКУ, 2 мая – РИА Новости. Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
"Процесс демаркации азербайджано-российской границы продолжается. В прошлом году в связи с пандемией некоторые мероприятия пришлось отложить. Надеемся, что в этом году, в летние месяцы в этом направлении мы повысим активность", - заявил Халафов журналистам.
Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра.
Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.
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Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве по итогам первого заседания этого органа. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.