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В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией
В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией
Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T17:42
2021-05-02T17:42
россия
халаф халафов
азербайджан
в мире
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БАКУ, 2 мая – РИА Новости. Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра.Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве по итогам первого заседания этого органа. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.
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россия, халаф халафов, азербайджан, в мире

В Азербайджане высказались о демаркации границы с Россией

17:42 02.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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БАКУ, 2 мая – РИА Новости. Баку надеется в летние месяцы повысить активность работы с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

"Процесс демаркации азербайджано-российской границы продолжается. В прошлом году в связи с пандемией некоторые мероприятия пришлось отложить. Надеемся, что в этом году, в летние месяцы в этом направлении мы повысим активность", - заявил Халафов журналистам.

Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра.
Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 01:02
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве по итогам первого заседания этого органа. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.
 
РоссияХалаф ХалафовАзербайджанВ мире
 
 
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