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В Московской области автобус столкнулся с легковушкой
В Московской области автобус столкнулся с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:17
2021-05-02T13:17
2021-05-02T13:17
россия
егорьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса №25, следующего по маршруту "город Егорьевск - деревня Анинка" с легковым автомобилем. В автобусе 60 пассажиров, пострадавших нет, в легковом автомобиле пострадал один человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, информация уточняется.
https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html
россия
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россия, егорьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия