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В Московской области автобус столкнулся с легковушкой
В Московской области автобус столкнулся с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:17
2021-05-02T13:17
россия
егорьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса №25, следующего по маршруту "город Егорьевск - деревня&nbsp; Анинка" с легковым автомобилем. В автобусе 60 пассажиров, пострадавших нет, в легковом автомобиле пострадал один человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, информация уточняется.
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россия
егорьевск
московская область (подмосковье)
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россия, егорьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Московской области автобус столкнулся с легковушкой

13:17 02.05.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса №25, следующего по маршруту "город Егорьевск - деревня  Анинка" с легковым автомобилем. В автобусе 60 пассажиров, пострадавших нет, в легковом автомобиле пострадал один человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, информация уточняется.
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РоссияЕгорьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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