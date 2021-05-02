https://ria.ru/20210502/avtobus-1730908021.html

В Московской области автобус столкнулся с легковушкой

В Московской области автобус столкнулся с легковушкой

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:17

2021-05-02T13:17

2021-05-02T13:17

россия

егорьевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Егорьевск в Подмосковье, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."На перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса №25, следующего по маршруту "город Егорьевск - деревня Анинка" с легковым автомобилем. В автобусе 60 пассажиров, пострадавших нет, в легковом автомобиле пострадал один человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу, информация уточняется.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

россия

егорьевск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, егорьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия