https://ria.ru/20210502/avariya-1730922301.html

Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье

Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье

Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде края. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:22

2021-05-02T16:22

2021-05-02T19:09

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде края.Собеседник агентства уточнил, что меру пресечения изберут для трех человек.В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.

https://ria.ru/20210502/dtp-1730900156.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, происшествия