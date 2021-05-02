https://ria.ru/20210502/avariya-1730922301.html
Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье
Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье
Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде края. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:22
2021-05-02T16:22
2021-05-02T19:09
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде края.Собеседник агентства уточнил, что меру пресечения изберут для трех человек.В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, происшествия
ПЯТИГОРСК, 2 мая — РИА Новости. Суд арестовал одного из фигурантов дела о ДТП на Ставрополье, в котором погибли пятеро детей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде края.
Собеседник агентства уточнил, что меру пресечения изберут для трех человек.
В пятницу на 535-м километре трассы Астрахань
— Ставрополь
столкнулся грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск
участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.
В аварии погибли пять человек, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС
перевезли на лечение в Москву
.
Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.