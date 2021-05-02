https://ria.ru/20210502/antimoshennik-1730905768.html

В Госдуме оценили разработку МВД для борьбы с телефонными мошенниками

В Госдуме оценили разработку МВД для борьбы с телефонными мошенниками

Разработка в МВД сервиса для борьбы с телефонными мошенниками поможет защитить россиян от "безграничной фантазии" злоумышленников, считает член комитета Госдумы РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:55

2021-05-02T12:55

2021-05-02T13:23

россия

мошенничество

адальби шхагошев

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Разработка в МВД сервиса для борьбы с телефонными мошенниками поможет защитить россиян от "безграничной фантазии" злоумышленников, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьезный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнет работу, необходимо будет обновляться постоянно", — отметил он в беседе с телеканалом RT.Шхагошев назвал разработку сервиса очень важной процедурой и напомнил, что сейчас борьбой с мошенниками уже занимаются некоторые банки.В феврале МВД объявило тендер на разработку мобильного приложения "Антимошенник". Предполагается, что оно будет блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, замеченных в мошеннической деятельности и включенных в базу приложения.

https://ria.ru/20210426/moshenniki-1729908408.html

https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, адальби шхагошев, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, общество