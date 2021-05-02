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В Госдуме оценили разработку МВД для борьбы с телефонными мошенниками
В Госдуме оценили разработку МВД для борьбы с телефонными мошенниками
Разработка в МВД сервиса для борьбы с телефонными мошенниками поможет защитить россиян от "безграничной фантазии" злоумышленников, считает член комитета Госдумы РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:55
2021-05-02T13:23
россия
мошенничество
адальби шхагошев
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Разработка в МВД сервиса для борьбы с телефонными мошенниками поможет защитить россиян от "безграничной фантазии" злоумышленников, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев."Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьезный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнет работу, необходимо будет обновляться постоянно", — отметил он в беседе с телеканалом RT.Шхагошев назвал разработку сервиса очень важной процедурой и напомнил, что сейчас борьбой с мошенниками уже занимаются некоторые банки.В феврале МВД объявило тендер на разработку мобильного приложения "Антимошенник". Предполагается, что оно будет блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, замеченных в мошеннической деятельности и включенных в базу приложения.
https://ria.ru/20210426/moshenniki-1729908408.html
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россия, мошенничество, адальби шхагошев, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, общество

В Госдуме оценили разработку МВД для борьбы с телефонными мошенниками

12:55 02.05.2021 (обновлено: 13:23 02.05.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая РИА Новости. Разработка в МВД сервиса для борьбы с телефонными мошенниками поможет защитить россиян от "безграничной фантазии" злоумышленников, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьезный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнет работу, необходимо будет обновляться постоянно", — отметил он в беседе с телеканалом RT.
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Шхагошев назвал разработку сервиса очень важной процедурой и напомнил, что сейчас борьбой с мошенниками уже занимаются некоторые банки.
В феврале МВД объявило тендер на разработку мобильного приложения "Антимошенник". Предполагается, что оно будет блокировать входящие звонки, SMS и MMS-сообщения с телефонных номеров, замеченных в мошеннической деятельности и включенных в базу приложения.
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РоссияМошенничествоАдальби ШхагошевГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БезопасностьОбщество
 
 
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