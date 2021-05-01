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В Париже "желтые жилеты" вышли на первомайскую демонстрацию
В Париже "желтые жилеты" вышли на первомайскую демонстрацию
Сторонники движения "желтых жилетов" вышли на первомайскую манифестацию в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:01
2021-05-01T15:47
"желтые жилеты"
франция
париж
общество
в мире
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Сторонники движения "желтых жилетов" вышли на первомайскую манифестацию в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу в Париже и по всей Франции проходят первомайские манифестации, которые в 2020 году не состоялись из-за карантина.Сторонники "желтых жилетов" собрались в 10:00 на площади маршала Жуана в Париже.Шествие, сдерживаемое плотным кольцом полицейских, движется в сторону площади Республики, где в 14:00 стартует всеобщая демонстрация.Обстановка пока сохраняется спокойная.По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 манифестаций.По оценке французских властей, в демонстрациях по всей стране примут участие порядка 100 тысяч человек.Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности ранее проходили во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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"желтые жилеты", франция, париж, общество, в мире

В Париже "желтые жилеты" вышли на первомайскую демонстрацию

14:01 01.05.2021 (обновлено: 15:47 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Сторонники движения "желтых жилетов" вышли на первомайскую манифестацию в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу в Париже и по всей Франции проходят первомайские манифестации, которые в 2020 году не состоялись из-за карантина.
Сторонники "желтых жилетов" собрались в 10:00 на площади маршала Жуана в Париже.
Шествие, сдерживаемое плотным кольцом полицейских, движется в сторону площади Республики, где в 14:00 стартует всеобщая демонстрация.
Обстановка пока сохраняется спокойная.
По данным Всеобщей конфедерации труда (CGT), по всей Франции ожидаются около 300 манифестаций.
По оценке французских властей, в демонстрациях по всей стране примут участие порядка 100 тысяч человек.
Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности ранее проходили во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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