https://ria.ru/20210501/zhertvy-1730798660.html

Число жертв пожара в больнице в Индии возросло до 18

Число жертв пожара в больнице в Индии возросло до 18

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18, передает агентство PTI со... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T05:55

2021-05-01T05:55

2021-05-01T06:52

гуджарат

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в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.Ранее местная полиция сообщала о 12 погибших. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь, вспыхнувший в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, уже удалось потушить.По последним данным, которые передает агентство, в четырехэтажной больнице для заразившихся коронавирусом находились около 50 пациентов. По словам полиции, их спасли жители и пожарные."Согласно информации на 6.30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", - сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.По его словам, 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. Пока неясно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие больницы.

https://ria.ru/20210425/pozhar-1729852051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуджарат, индия, в мире