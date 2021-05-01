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Число жертв пожара в больнице в Индии возросло до 18
Число жертв пожара в больнице в Индии возросло до 18
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18, передает агентство PTI со... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T05:55
2021-05-01T05:55
2021-05-01T06:52
гуджарат
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат увеличилось до 18, передает агентство PTI со ссылкой на полицию.Ранее местная полиция сообщала о 12 погибших. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь, вспыхнувший в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, уже удалось потушить.По последним данным, которые передает агентство, в четырехэтажной больнице для заразившихся коронавирусом находились около 50 пациентов. По словам полиции, их спасли жители и пожарные."Согласно информации на 6.30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", - сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.По его словам, 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. Пока неясно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие больницы.
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гуджарат, индия, в мире
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат
увеличилось до 18, передает агентство PTI
со ссылкой на полицию.
Ранее местная полиция сообщала о 12 погибших. Возгорание началось в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания. Огонь, вспыхнувший в больнице для пациентов с COVID-19 в ночь на субботу, уже удалось потушить.
По последним данным, которые передает агентство, в четырехэтажной больнице для заразившихся коронавирусом находились около 50 пациентов. По словам полиции, их спасли жители и пожарные.
"Согласно информации на 6.30, число погибших в результате трагедии составило 18. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", - сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.
По его словам, 12 пациентов отделения для больных COVID-19 погибли из-за пожара и образовавшегося дыма. Пока неясно, умерли ли оставшиеся шесть человек также в этой больнице или при переводе в другие больницы.