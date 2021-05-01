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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210501/zaryade-1730520116.html
В “Зарядье” зрители выберут работы, которые останутся на выставке
В “Зарядье” зрители выберут работы, которые останутся на выставке
В Подземном музее "Зарядья" открылся новый проект SOVRISK #напотоке, представляющий собой выставку-исследование предпочтений зрителей современного российского... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:02
2021-05-01T08:44
парк "зарядье"
музеи
культура
что посмотреть
куда сходить
выставки
иван демидов
живопись
искусство
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Подземном музее "Зарядья" открылся новый проект SOVRISK #напотоке, представляющий собой выставку-исследование предпочтений зрителей современного российского искусства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.В экспозиции будут представлены разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт. Это и новые, и уже известные работы.Посетители получат возможность голосовать за понравившиеся произведения искусства. Работа с наибольшим рейтингом остается на выставке еще на две недели. Экспозиция обновляется каждые две недели, знакомя гостей парка с современными мастерами и их произведениями. Так, с 1 мая гости увидят работы Александра Жерноклюева, Аристарха Чернышева и Виктории Вейсбрут.Другая часть экспозиции SOVRISK #напотоке, уже не выставляемая на голосование, - российский NFT-арт. Это видео трех художников, загруженное на блокчейн-платформы: работы Misha Libertee (Михаил Цатурян), Kate Anomalit и арт-группы Synticate. Их произведения можно будет увидеть в Подземном музее до 11 мая.
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парк "зарядье", музеи, что посмотреть , куда сходить , выставки, иван демидов, живопись, искусство

В “Зарядье” зрители выберут работы, которые останутся на выставке

08:02 01.05.2021 (обновлено: 08:44 01.05.2021)
 
© пресс-служба парка "Зарядье""Исследования старых мастеров. Веласкес"." Александр Жерноклюев, 2021. Выставка SOVRISK #напотоке в "Зарядье"
Исследования старых мастеров. Веласкес. Александр Жерноклюев, 2021. Выставка SOVRISK #напотоке в Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© пресс-служба парка "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Подземном музее "Зарядья" открылся новый проект SOVRISK #напотоке, представляющий собой выставку-исследование предпочтений зрителей современного российского искусства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
В экспозиции будут представлены разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт. Это и новые, и уже известные работы.
Посетители получат возможность голосовать за понравившиеся произведения искусства. Работа с наибольшим рейтингом остается на выставке еще на две недели.
"Наш проект — еще один шаг современного искусства навстречу зрителю… Искусство сегодня требует соучастия публики, и в камерном Подземном музее для этого созданы все условия", — считает директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Экспозиция обновляется каждые две недели, знакомя гостей парка с современными мастерами и их произведениями. Так, с 1 мая гости увидят работы Александра Жерноклюева, Аристарха Чернышева и Виктории Вейсбрут.
Другая часть экспозиции SOVRISK #напотоке, уже не выставляемая на голосование, - российский NFT-арт. Это видео трех художников, загруженное на блокчейн-платформы: работы Misha Libertee (Михаил Цатурян), Kate Anomalit и арт-группы Synticate. Их произведения можно будет увидеть в Подземном музее до 11 мая.
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КультураПарк "Зарядье"Музеичто посмотретькуда сходитьВыставкиИван ДемидовЖивописьИскусство
 
 
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