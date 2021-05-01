https://ria.ru/20210501/zaryade-1730520116.html

В “Зарядье” зрители выберут работы, которые останутся на выставке

В “Зарядье” зрители выберут работы, которые останутся на выставке

В Подземном музее "Зарядья" открылся новый проект SOVRISK #напотоке, представляющий собой выставку-исследование предпочтений зрителей современного российского... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T08:02

2021-05-01T08:02

2021-05-01T08:44

парк "зарядье"

музеи

культура

что посмотреть

куда сходить

выставки

иван демидов

живопись

искусство

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Подземном музее "Зарядья" открылся новый проект SOVRISK #напотоке, представляющий собой выставку-исследование предпочтений зрителей современного российского искусства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.В экспозиции будут представлены разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт. Это и новые, и уже известные работы.Посетители получат возможность голосовать за понравившиеся произведения искусства. Работа с наибольшим рейтингом остается на выставке еще на две недели. Экспозиция обновляется каждые две недели, знакомя гостей парка с современными мастерами и их произведениями. Так, с 1 мая гости увидят работы Александра Жерноклюева, Аристарха Чернышева и Виктории Вейсбрут.Другая часть экспозиции SOVRISK #напотоке, уже не выставляемая на голосование, - российский NFT-арт. Это видео трех художников, загруженное на блокчейн-платформы: работы Misha Libertee (Михаил Цатурян), Kate Anomalit и арт-группы Synticate. Их произведения можно будет увидеть в Подземном музее до 11 мая.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парк "зарядье", музеи, что посмотреть , куда сходить , выставки, иван демидов, живопись, искусство