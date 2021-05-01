https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730790029.html

Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья

Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья

Сколько пасхальных яиц можно съесть, особенно если человек соблюдал пост, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T02:10

2021-05-01T02:10

2021-05-01T02:10

религия и мировоззрение

мария черняева

россия

пасха

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сколько пасхальных яиц можно съесть, особенно если человек соблюдал пост, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.Праздник Светлого Христова Воскресения в этом году приходится у православных христиан на 2 мая. Пасхальный кулич и крашеные куриные яйца – традиционные символы этого дня.Тем, кто держал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца, уверена Черняева. Причина — в особенностях выхода организма из ограничений поста.По словам диетолога, в период пасхальных праздников у многих людей отмечается обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Причина — повышенная нагрузка на желудок и ферментативную систему организма."Выходить из поста нужно постепенно, поэтому в период Пасхи лучше съедать не больше одного, максимум двух яиц в день. Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки", — сказала Черняева.В качестве пасхального угощения можно использовать и перепелиные яйца, добавила диетолог. Они меньше по размеру, поэтому по количеству съесть их можно больше. Однако, уточнила Черняева, здесь тоже лучше не увлекаться — питательных веществ в перепелиных яйцах больше, чем в куриных,"Красить их либо не нужно, ведь они красивые и так, либо использовать натуральный краситель. У перепелиных яиц очень тонкая скорлупа, поэтому краситель может попасть внутрь", – пояснила диетолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/paskha-1728819291.html

https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html

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мария черняева, россия, пасха, здоровье, еда, питание, общество