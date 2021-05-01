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РВСН провели контрольные проверки ракетных дивизий
РВСН провели контрольные проверки ракетных дивизий
РВСН провели контрольные проверки ряда ракетных дивизий, в том числе дивизии в Кировской области, вооруженной стратегическими мобильными комплексами "Тополь",... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:22
2021-05-01T12:22
2021-05-01T13:18
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
кировская область
безопасность
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. РВСН провели контрольные проверки ряда ракетных дивизий, в том числе дивизии в Кировской области, вооруженной стратегическими мобильными комплексами "Тополь", сообщило Минобороны РФ."Командующие ракетными объединениями проверили Бологовское (Тверская область), Йошкар-Олинское (Республика Марий Эл), Юрьянское (Кировская область), Новосибирское (Новосибирская область) ракетные соединения", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее Минобороны сообщало, что на вооружении Юрьянской ракетной дивизии стоят мобильные комплексы "Тополь".В ведомстве уточнили, что в ходе проверки подразделения продемонстрировали высокий уровень подготовки. Всего к проверкам в РВСН по итогам зимнего периода обучения привлекалось около 10 тысяч военнослужащих и 1000 единиц техники более чем из 82 частей и подразделений.
https://ria.ru/20201222/avangard-1590356998.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), кировская область, безопасность