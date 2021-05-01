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СМИ сообщило о гибели двух военных при взрыве у авиабазы в Афганистане
СМИ сообщило о гибели двух военных при взрыве у авиабазы в Афганистане
Двое сотрудников сил безопасности погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва у авиабазы на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал TOLOnews со... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:46
2021-05-01T06:51
афганистан
доха
катар
талибан
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двое сотрудников сил безопасности погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва у авиабазы на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.По данным телеканала, взрыв произошел в пятницу вечером у авиабазы "Баграм".Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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афганистан, доха, катар, талибан, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ сообщило о гибели двух военных при взрыве у авиабазы в Афганистане

06:46 01.05.2021 (обновлено: 06:51 01.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двое сотрудников сил безопасности погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва у авиабазы на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.
По данным телеканала, взрыв произошел в пятницу вечером у авиабазы "Баграм".
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 18:33
На востоке Афганистана прогремел мощный взрыв, погибли 30 человек
 
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