https://ria.ru/20210501/vzryv-1730799916.html

СМИ сообщило о гибели двух военных при взрыве у авиабазы в Афганистане

СМИ сообщило о гибели двух военных при взрыве у авиабазы в Афганистане

Двое сотрудников сил безопасности погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва у авиабазы на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал TOLOnews со... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:46

2021-05-01T06:46

2021-05-01T06:51

афганистан

доха

катар

талибан

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Двое сотрудников сил безопасности погибли и еще 25 пострадали в результате взрыва у авиабазы на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.По данным телеканала, взрыв произошел в пятницу вечером у авиабазы "Баграм".Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210430/vzryv-1730757620.html

афганистан

доха

катар

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, доха, катар, талибан, вашингтон (город), сша, в мире