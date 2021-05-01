https://ria.ru/20210501/vyplata-1730800658.html

Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 200 или 400 тысяч в зависимости от тяжести травм,... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T07:23

2021-05-01T07:23

2021-05-01T09:36

угибдд

михаил дегтярев

москва

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 200 или 400 тысяч в зависимости от тяжести травм, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехало 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку.В минздраве края уточнили, что на текущий момент известно о трех погибших и 10 пострадавших, включая троих детей: двое по 17-18 лет и один - 5-6 лет, но не уточняется - есть ли они среди погибших. При этом в краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, что среди трех погибших - две женщины и девушка 17 лет. Кроме того, в региональном минздраве журналистам сообщили, что двое из 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Позднее Дегтярев сообщил, что в регионе введут режим ЧС межмуниципального характера после ДТП с автобусом, чтобы оказать материальную помощь пострадавшим."Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по 1 миллиону рублей. Раненым, в зависимости от тяжести травм, - по 200 и 400 тысяч. Но деньги здесь не самое главное. Мы во всем поддержим этих людей. А причины аварии будут тщательно расследованы, виновные должны быть наказаны", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что навестил в больнице пострадавших. Их сейчас готовят к операции.

https://ria.ru/20210429/dtp-1730557120.html

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угибдд, михаил дегтярев, москва, хабаровский край, происшествия