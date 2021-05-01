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В Брюсселе применили водометы для разгона участников фестиваля
В Брюсселе применили водометы для разгона участников фестиваля
Полиция Брюсселя с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:50
2021-05-01T20:07
брюссель
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Полиция Брюсселя с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр, передает корреспондент РИА Новости.Сотни полицейских окружили участников фестиваля и вытеснили их с места проведения акции.В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших. Один мужчина потерял сознание после того, как попал под струю водомета, ему оказывается помощь.Часть участников фестиваля покинули парк, остальные продолжают попытки собраться в других местах.Ранее тысячи жителей Брюсселя собрались в парке ля Камбр на фестиваль Boum2, запрещенный властям из-за действующих санитарных ограничений.Изначально полиция не вмешивалась, ограничиваясь призывами надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.Организаторы фестиваля публиковали всю прошлую неделю призывы к участию в соцсетях. Facebook по требованию властей удалил страничку фестиваля в четверг, но на следующий день появилась новая.Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале.Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвал молодёжь проявить терпение и пообещал в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.В Бельгии по-прежнему запрещены массовые собрания. Власти обещали пресекать незаконные акции.Молодежные организации Бельгии ранее неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела в столкновениям с полицией.
https://ria.ru/20210501/gaz-1730854286.html
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брюссель, бельгия, в мире

В Брюсселе применили водометы для разгона участников фестиваля

19:50 01.05.2021 (обновлено: 20:07 01.05.2021)
 
© AP Photo / Olivier MatthysПолиция Брюсселя с помощью водометов разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр
Полиция Брюсселя с помощью водометов разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Полиция Брюсселя с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в столичном парке Ля Камбр, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни полицейских окружили участников фестиваля и вытеснили их с места проведения акции.
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Полиция применила слезоточивый газ на митинге в Вене
В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.
Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших. Один мужчина потерял сознание после того, как попал под струю водомета, ему оказывается помощь.
Часть участников фестиваля покинули парк, остальные продолжают попытки собраться в других местах.
Ранее тысячи жителей Брюсселя собрались в парке ля Камбр на фестиваль Boum2, запрещенный властям из-за действующих санитарных ограничений.
Парижская полиция применила слезоточивый газ - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
Вчера, 16:43
На манифестации в Париже полиция применила слезоточивый газ
Изначально полиция не вмешивалась, ограничиваясь призывами надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.
Организаторы фестиваля публиковали всю прошлую неделю призывы к участию в соцсетях. Facebook по требованию властей удалил страничку фестиваля в четверг, но на следующий день появилась новая.
Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале.
Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением в пятницу, призвал молодёжь проявить терпение и пообещал в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.
В Бельгии по-прежнему запрещены массовые собрания. Власти обещали пресекать незаконные акции.
Молодежные организации Бельгии ранее неоднократно обвиняли власти в чрезмерно жестком отношении к молодым людям, отдыхающим с нарушением санитарных правил.
Месяц назад попытка провести несогласованный фестиваль Boum также привела в столкновениям с полицией.
 
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