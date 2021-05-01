В Индию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
13:40 01.05.2021 (обновлено: 14:21 01.05.2021)
ХАЙДАРАБАД, 1 мая – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, передает корреспондент РИА Новости.
В Twitter-аккаунте вакцины также сообщается, что "первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в (город – ред.) Хайдарабад, Индия". Отмечается, что прибытие вакцины состоялось "в тот же день, когда страна начала волну массовой вакцинации против COVID, которая затронет все взрослое население страны".
Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.
С 1 мая в Индии начинается вакцинация людей старше 18 лет, она должна охватить 840 миллионов человек. Для расширения программы вакцинации власти Индии разрешили штатам и частным клиникам самостоятельно закупать вакцины против коронавируса. При этом в государственных больницах по всей стране вакцинация будет полностью бесплатной, но люди должны заплатить за вакцинацию в частных больницах и больницах под управлением штатов, не взявших оплату на себя.
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины в Индии.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тысяч человек.