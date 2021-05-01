МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе
14:36 01.05.2021 (обновлено: 14:47 01.05.2021)
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
"Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - сказала Захарова.
Она заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия
"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", - подчеркнула она.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.