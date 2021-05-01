https://ria.ru/20210501/uregulirovanie-1730834330.html

МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе

МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе

Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:36

2021-05-01T14:36

2021-05-01T14:47

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

садыр жапаров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эмомали рахмон

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.Она заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", - подчеркнула она.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

https://ria.ru/20210501/konflikt-1730816350.html

россия

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эмомали рахмон, таджикистан, киргизия, в мире