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МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе
МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе
Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:36
2021-05-01T14:47
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
садыр жапаров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эмомали рахмон
таджикистан
киргизия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.Она заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", - подчеркнула она.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эмомали рахмон, таджикистан, киргизия, в мире

МИД заявил о готовности помочь урегулированию между Бишкеком и Душанбе

14:36 01.05.2021 (обновлено: 14:47 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня между Бишкеком и Душанбе и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.

"Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", - сказала Захарова.

Она заявила, что положительно оценивает призывы властей Киргизии и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия
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"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", - подчеркнула она.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРоссияСадыр ЖапаровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Эмомали РахмонТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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