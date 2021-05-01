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На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана
На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана
Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:15
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цзянсу
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ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости. Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы, говорится в сообщении местного правительства.В некоторых районах города выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, а некоторые станции зафиксировали скорость ветра от 37,7 метра в секунду до 45,4 метра в секунду.Многие дома, линии электропередач, автомобили были серьезно повреждены, из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.Также сообщается, что из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, 11 человек оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти двух человек, поиски еще 9 членов экипажа продолжаются.
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цзянсу, пекин, китай, в мире

На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана

06:15 01.05.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости. Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы, говорится в сообщении местного правительства.
"В период с 18.00 до 22.00 в некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… Согласно последним статистическим данным, 11 человек погибли в результате падения больших деревьев на дома, поломки столбов электропередач, падения в реку из-за сильных порывов ветра и других причин, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь", - говорится в заявлении правительства города.
В некоторых районах города выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, а некоторые станции зафиксировали скорость ветра от 37,7 метра в секунду до 45,4 метра в секунду.
Многие дома, линии электропередач, автомобили были серьезно повреждены, из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.
Также сообщается, что из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, 11 человек оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти двух человек, поиски еще 9 членов экипажа продолжаются.
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