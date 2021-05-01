https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html
На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана
На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана
Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T06:15
2021-05-01T06:15
2021-05-01T06:15
цзянсу
пекин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:501:4811:3207_1920x0_80_0_0_19522999b9b3cbfae5f8c3b98df8036b.jpg
ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости. Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы, говорится в сообщении местного правительства.В некоторых районах города выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, а некоторые станции зафиксировали скорость ветра от 37,7 метра в секунду до 45,4 метра в секунду.Многие дома, линии электропередач, автомобили были серьезно повреждены, из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.Также сообщается, что из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, 11 человек оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти двух человек, поиски еще 9 членов экипажа продолжаются.
https://ria.ru/20210501/zhertvy-1730798660.html
цзянсу
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_268:0:4544:3207_1920x0_80_0_0_fec7d600bf23cec918128c844b38a175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цзянсу, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости.
Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу
, в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы, говорится в сообщении местного правительства.
"В период с 18.00 до 22.00 в некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… Согласно последним статистическим данным, 11 человек погибли в результате падения больших деревьев на дома, поломки столбов электропередач, падения в реку из-за сильных порывов ветра и других причин, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь", - говорится в заявлении правительства города.
В некоторых районах города выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, а некоторые станции зафиксировали скорость ветра от 37,7 метра в секунду до 45,4 метра в секунду.
Многие дома, линии электропередач, автомобили были серьезно повреждены, из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.
Также сообщается, что из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, 11 человек оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти двух человек, поиски еще 9 членов экипажа продолжаются.