https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html

На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана

На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана

Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T06:15

2021-05-01T06:15

2021-05-01T06:15

цзянсу

пекин

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:501:4811:3207_1920x0_80_0_0_19522999b9b3cbfae5f8c3b98df8036b.jpg

ПЕКИН, 1 мая - РИА Новости. Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась вечером в пятницу на город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу, в результате погибли 11 человек, более 100 получили травмы, говорится в сообщении местного правительства.В некоторых районах города выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, а некоторые станции зафиксировали скорость ветра от 37,7 метра в секунду до 45,4 метра в секунду.Многие дома, линии электропередач, автомобили были серьезно повреждены, из пострадавших районов срочно эвакуированы 3050 человек. Экстренные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий стихийного бедствия, в ряде обесточенных районов уже удалось восстановить электроснабжение.Также сообщается, что из-за сильного ветра перевернулось одно рыболовецкое судно, 11 человек оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти двух человек, поиски еще 9 членов экипажа продолжаются.

https://ria.ru/20210501/zhertvy-1730798660.html

цзянсу

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цзянсу, пекин, китай, в мире