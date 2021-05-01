Зеленский заявил, что в этом году украинцы будут отмечать Пасху дома
17:12 01.05.2021 (обновлено: 23:08 01.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и заявил, что в этом году граждане страны будут отмечать праздник дома.
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти намерены усилить меры контроля за соблюдением карантина в ходе празднования майских праздников и Пасхи. Однако никаких дополнительных карантинных ограничений кабмин не вводил.
"Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и греховного. Потому что это и есть выполнение христианской обязанности", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее Шмыгаль провел совещание с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по поводу отмечания пасхальных праздников в условиях карантина и обратил внимание на необходимость соблюдения карантинных ограничений. Вместе с тем премьер призвал граждан страны из-за ситуации с COVID-19 оставаться дома в период майских праздников и Пасхи.
Кабмин Украины ранее продлил карантин и режим ЧС в стране из-за COVID-19 до 30 июня. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майских праздниках и на Пасху. Заместитель мэра Валентин Мондриевский заявил, что власти украинской столицы просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом. Власти Киева намерены ослабить карантинные ограничения с 1 мая, возобновит работу общественный транспорт.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев в данный момент входит в красную зону, она предусматривает наиболее жесткие ограничения, работа развлекательных заведений запрещена, общепит может готовить еду навынос.