https://ria.ru/20210501/ukraina-1730851442.html

Зеленский заявил, что в этом году украинцы будут отмечать Пасху дома

Зеленский заявил, что в этом году украинцы будут отмечать Пасху дома

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и заявил, что в этом году граждане страны... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:12

2021-05-01T17:12

2021-05-01T23:08

пасха

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655771_0:329:2979:2006_1920x0_80_0_0_d7e0992836f76b84692250b1bab78da9.jpg

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и заявил, что в этом году граждане страны будут отмечать праздник дома.В среду премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти намерены усилить меры контроля за соблюдением карантина в ходе празднования майских праздников и Пасхи. Однако никаких дополнительных карантинных ограничений кабмин не вводил."Этот большой праздник символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и греховного. Потому что это и есть выполнение христианской обязанности", — сказал Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".Ранее Шмыгаль провел совещание с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по поводу отмечания пасхальных праздников в условиях карантина и обратил внимание на необходимость соблюдения карантинных ограничений. Вместе с тем премьер призвал граждан страны из-за ситуации с COVID-19 оставаться дома в период майских праздников и Пасхи.Кабмин Украины ранее продлил карантин и режим ЧС в стране из-за COVID-19 до 30 июня. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что власти Киева намерены ввести дополнительные противоэпидемиологические меры на майских праздниках и на Пасху. Заместитель мэра Валентин Мондриевский заявил, что власти украинской столицы просят религиозные общины приостановить проведение массовых богослужений и перенести их в онлайн-формат из-за ситуации с коронавирусом. Власти Киева намерены ослабить карантинные ограничения с 1 мая, возобновит работу общественный транспорт.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. Киев в данный момент входит в красную зону, она предусматривает наиболее жесткие ограничения, работа развлекательных заведений запрещена, общепит может готовить еду навынос.

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

https://ria.ru/20210428/privivka-1730292586.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, владимир зеленский, украина, в мире