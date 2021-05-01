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"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский
"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский
Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T04:43
2021-05-01T04:43
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
галичина (дивизия войск сс)
мид украины
владимир зеленский
львов
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за "разгул нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.Парламентарий рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.Депутат Рады подчеркнул, что "разгул нацизма" на Украине происходит с позволения и согласия властей.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее офис Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
https://ria.ru/20210501/pushkov-1730794970.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, галичина (дивизия войск сс), мид украины, владимир зеленский, львов, киев, украина, в мире

"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский

04:43 01.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за "разгул нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.
Парламентарий рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.
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Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
Депутат Рады подчеркнул, что "разгул нацизма" на Украине происходит с позволения и согласия властей.

"Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Сегодня власть потакает фашистам. <…> Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры. И наша задача сегодня – очистить нашу землю, как когда-то очистили ее от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего!" – сказал Кива.

Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее офис Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".
Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваГаличина (дивизия войск СС)МИД УкраиныВладимир ЗеленскийЛьвовКиевУкраинаВ мире
 
 
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