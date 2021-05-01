"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за "разгул нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.
Парламентарий рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.
Депутат Рады подчеркнул, что "разгул нацизма" на Украине происходит с позволения и согласия властей.
"Безнаказанным является зигование на центральной улице нашей столицы. И мне сразу вспоминается фотография, где президент Зеленский стоит на коленях перед могилой своего деда, но тут же он допускает эти действия нацистов в Киеве. Сегодня власть потакает фашистам. <…> Мы докатились до дна. Сегодня нацизмом пропитана и власть, и правоохранительные структуры. И наша задача сегодня – очистить нашу землю, как когда-то очистили ее от этой грязи наши деды. Потому что по-другому у нашей страны не будет будущего!" – сказал Кива.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее офис Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".
Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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