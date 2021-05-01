https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский

"Мы докатились до дна": депутат Рады рассказал, кому потакает Зеленский

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T04:43

2021-05-01T04:43

2021-05-01T04:43

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

галичина (дивизия войск сс)

мид украины

владимир зеленский

львов

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730439539_0:327:3015:2023_1920x0_80_0_0_e59db17c89f6f43118a905a81c7d24e3.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским за "разгул нацизма" в стране. Пресс-релиз речи политика доступен на сайте партии.Парламентарий рассказал о своем знакомом работнике Нацполиции, руководство которого, симпатизируя ультраправым организациям, выгоняет с работы из-за антифашистских взглядов его отца.Депутат Рады подчеркнул, что "разгул нацизма" на Украине происходит с позволения и согласия властей.Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Ранее офис Зеленского осудил мероприятие и призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210501/pushkov-1730794970.html

https://ria.ru/20210429/radikaly-1730592481.html

львов

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, галичина (дивизия войск сс), мид украины, владимир зеленский, львов, киев, украина, в мире