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Координатор "Левого фронта" Удальцов сообщил о своем задержании
Координатор "Левого фронта" Удальцов сообщил о своем задержании
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что его задержали в центре Москвы, предположительно, за нарушение санитарных норм. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:07
2021-05-01T12:07
2021-05-01T18:08
происшествия
россия
движение "левый фронт"
москва
сергей удальцов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что его задержали в центре Москвы, предположительно, за нарушение санитарных норм.Комментарием со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.По его словам, он находился на Манежной площади, где собрались на согласованном с властями мероприятии левые силы возложить цветы в связи с 1 Мая.Сергей Удальцов позже сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД "Китай-город" после задержания в центре Москвы и выдали обязательство о явке в отделение 19 мая для составления протокола."Меня освободили. Так и не смогли объяснить, что я нарушил. Вроде статья 20.2 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), но какая часть, даже не указано. А 19 мая мне надо явиться в ОВД "Китай-город" для составления протокола", — рассказал Удальцов.
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происшествия, россия, движение "левый фронт", москва, сергей удальцов
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
сообщил РИА Новости, что его задержали в центре Москвы
, предположительно, за нарушение санитарных норм.
"Я сейчас в ОВД "Китай-город" нахожусь. Задержали. Берут с меня объяснения. Пока не понятно, что будут оформлять", — рассказал Удальцов.
Комментарием со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.
По его словам, он находился на Манежной площади, где собрались на согласованном с властями мероприятии левые силы возложить цветы в связи с 1 Мая.
"Я там неподалеку находился. Причем на расстоянии, мне же нельзя участвовать в мероприятиях. Там все тихо и спокойно, согласовано. Просто общался с журналистами в стороне. Подъехала полиция — и сказали, что я нарушаю санитарные нормы, хотя у меня при себе была маска и на улице ее носить вроде необязательно", — добавил Удальцов.
Сергей Удальцов позже сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД "Китай-город" после задержания в центре Москвы и выдали обязательство о явке в отделение 19 мая для составления протокола.
"Меня освободили. Так и не смогли объяснить, что я нарушил. Вроде статья 20.2 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), но какая часть, даже не указано. А 19 мая мне надо явиться в ОВД "Китай-город" для составления протокола", — рассказал Удальцов.