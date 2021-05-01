https://ria.ru/20210501/udaltsov-1730821214.html

Координатор "Левого фронта" Удальцов сообщил о своем задержании

Координатор "Левого фронта" Удальцов сообщил о своем задержании

Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что его задержали в центре Москвы, предположительно, за нарушение санитарных норм. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:07

2021-05-01T12:07

2021-05-01T18:08

происшествия

россия

движение "левый фронт"

москва

сергей удальцов

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что его задержали в центре Москвы, предположительно, за нарушение санитарных норм.Комментарием со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.По его словам, он находился на Манежной площади, где собрались на согласованном с властями мероприятии левые силы возложить цветы в связи с 1 Мая.Сергей Удальцов позже сообщил РИА Новости, что его отпустили из ОВД "Китай-город" после задержания в центре Москвы и выдали обязательство о явке в отделение 19 мая для составления протокола."Меня освободили. Так и не смогли объяснить, что я нарушил. Вроде статья 20.2 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), но какая часть, даже не указано. А 19 мая мне надо явиться в ОВД "Китай-город" для составления протокола", — рассказал Удальцов.

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730611293.html

россия

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происшествия, россия, движение "левый фронт", москва, сергей удальцов