https://ria.ru/20210501/traur-1730820237.html

В Волгоградской области объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье

В Волгоградской области объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье, сообщили журналистам в администрации... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T11:56

2021-05-01T11:56

2021-05-01T14:43

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

россия

волгоградская область

ставропольский край

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье, сообщили журналистам в администрации региона.По предварительным данным, в пятницу в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы 9 детей, один из них уже выписан."В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение об объявлении 3 мая 2021 года на территории Волгоградской области траура", - приводятся в сообщении слова Бочарова.

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

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волгоградская область

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, россия, волгоградская область, ставропольский край, происшествия