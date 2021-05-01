https://ria.ru/20210501/tavriya-1730864018.html

Первый поезд "Таврия" прибыл в Феодосию

Первый поезд "Таврия" прибыл в Феодосию

Первый пассажирский поезд "Таврия" прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова, сообщила РИА... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T20:10

2021-05-01T20:10

2021-05-01T20:43

россия

гранд сервис экспресс

крымская железная дорога

москва

рязань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Первый пассажирский поезд "Таврия" прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Крымской железной дороги (КЖД) Екатерина Бардычева.Ранее сообщалось, что частная компания "Гранд Сервис Экспресс" в конце апреля запускает пассажирский поезд "Таврия" между Москвой и Феодосией. Поезд № 164/163 будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Протяженность маршрута составит 1831 километр. Время в пути - 28 часов. Первый состав отправился из Москвы 30 апреля."Поезд прибыл в Феодосию согласно расписанию (в 18:55 - ред.). На перроне по случаю прибытия была организована торжественная встреча. Обратно поезд отправится 1 мая в 21:10 и уже 3 мая будет в Москве", - сказала Бардычева.По ее словам, вокзальные комплексы Крымской железной дороги готовы к приему пассажиров в летний сезон.Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прибытие первого поезда из Москвы в Феодосию Первый поезд из Москвы прибыл в Феодосию Пассажирский поезд впервые прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова 2021-05-01T20:10 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гранд сервис экспресс , крымская железная дорога, москва, рязань, общество