https://ria.ru/20210501/tavriya-1730864018.html
Первый поезд "Таврия" прибыл в Феодосию
Первый поезд "Таврия" прибыл в Феодосию
Первый пассажирский поезд "Таврия" прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова, сообщила РИА... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T20:10
2021-05-01T20:10
2021-05-01T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Первый пассажирский поезд "Таврия" прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Крымской железной дороги (КЖД) Екатерина Бардычева.Ранее сообщалось, что частная компания "Гранд Сервис Экспресс" в конце апреля запускает пассажирский поезд "Таврия" между Москвой и Феодосией. Поезд № 164/163 будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Протяженность маршрута составит 1831 километр. Время в пути - 28 часов. Первый состав отправился из Москвы 30 апреля."Поезд прибыл в Феодосию согласно расписанию (в 18:55 - ред.). На перроне по случаю прибытия была организована торжественная встреча. Обратно поезд отправится 1 мая в 21:10 и уже 3 мая будет в Москве", - сказала Бардычева.По ее словам, вокзальные комплексы Крымской железной дороги готовы к приему пассажиров в летний сезон.Компания "Гранд Сервис Экспресс" - частный железнодорожный перевозчик страны. Ее поезда курсируют на ряде направлений в РФ, а также между Крымом и городами материковой части России.
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Прибытие первого поезда из Москвы в Феодосию
Первый поезд из Москвы прибыл в Феодосию
Пассажирский поезд впервые прибыл из Москвы в крымский курортный город Феодосия, расположенный на юго-восточном побережье полуострова
2021-05-01T20:10
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