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"Сюрприз от русских". Болгары предсказали обрушение доллара
"Сюрприз от русских". Болгары предсказали обрушение доллара
Планы Москвы по сокращению использования американской валюты негативно скажутся на экономической стабильности Вашингтона, считают читатели болгарского издания... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:24
2021-05-01T09:24
2021-05-01T09:24
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Планы Москвы по сокращению использования американской валюты негативно скажутся на экономической стабильности Вашингтона, считают читатели болгарского издания "Факти"."Если русские перестанут продавать свое сырье в долларах, госрезерв США ждет сюрприз", — предположил один из них."Экономическая сила США переориентирована на интеллектуальную собственность. Они держатся за счет своих брендов и напечатанных долларов. Россия должна бороться", — порассуждал другой."У всего есть конец. Даже у американской империи", — заявили в комментариях."Им больше нечем поддерживать доллар, санкции ничего не стоят", — отметил читатель."Вот бы побыстрее, чтобы Байден своими глазами увидел, как рушится США", — съязвил один из пользователей."Доллар поддерживает фондовая биржа, а там, как вы знаете, самое место азарту и спекуляциям — воздушный шар может лопнуть очень громко", — подытожили в комментариях.По данным ЦБ, доля американского доллара в расчетах за российский экспорт резко снизилась. Так, в четвертом квартале 2020 года только 48,3 процента российских экспортных товаров было оплачено в долларах. В Москве неоднократно подчеркивали, что доверие к американской валюте подрывается в том числе и из-за санкционной политики Вашингтона. Также отмечалось, что недружественные действия США подталкивают Россию к отказу от покупки американского госдолга и увеличению объемов внешней торговли в других валютах.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210429/dollar-1730499743.html
https://ria.ru/20210427/dollary-1730073062.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, сша, болгария, доллар, рубль, в мире, экономика