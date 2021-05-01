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В Сургуте застольный конфликт с плевком в лицо закончился убийством
В Сургуте застольный конфликт с плевком в лицо закончился убийством
Пожилой житель Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве соседа, которого он зарезал кухонным ножом в ответ на плевок в лицо во время застолья, сообщает региональное РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:12
2021-05-01T14:12
россия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мая - РИА Новости. Пожилой житель Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве соседа, которого он зарезал кухонным ножом в ответ на плевок в лицо во время застолья, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел вечером в четверг в дачном доме на территории садового товарищества "Многодетная семья".От полученных травм мужчина скончался на месте. В отношении его 64-летнего соседа возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
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россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

В Сургуте застольный конфликт с плевком в лицо закончился убийством

14:12 01.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мая - РИА Новости. Пожилой житель Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве соседа, которого он зарезал кухонным ножом в ответ на плевок в лицо во время застолья, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел вечером в четверг в дачном доме на территории садового товарищества "Многодетная семья".
"По версии следствия... обвиняемый, находясь в доме по улице Дружная, во время ссоры с ранее знакомым 54-летним соседом, произошедшей во время совместного распития алкоголя, в ответ на плевок в лицо нанес обидчику не менее пяти ударов кухонным ножом в область груди слева", - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В отношении его 64-летнего соседа возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.
 
РоссияЖильеСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
 
 
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