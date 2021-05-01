https://ria.ru/20210501/surgut-1730831817.html

В Сургуте застольный конфликт с плевком в лицо закончился убийством

В Сургуте застольный конфликт с плевком в лицо закончился убийством

Пожилой житель Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве соседа, которого он зарезал кухонным ножом в ответ на плевок в лицо во время застолья, сообщает региональное РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:12

2021-05-01T14:12

2021-05-01T14:12

россия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 мая - РИА Новости. Пожилой житель Сургута (ХМАО) обвиняется в убийстве соседа, которого он зарезал кухонным ножом в ответ на плевок в лицо во время застолья, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел вечером в четверг в дачном доме на территории садового товарищества "Многодетная семья".От полученных травм мужчина скончался на месте. В отношении его 64-летнего соседа возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.

россия

сургут

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия