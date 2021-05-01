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Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России
Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" решение американского посольства... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:06
2021-05-01T18:03
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" решение американского посольства значительно сократить обслуживание россиян.Так, в дипмиссии заявили, что сократят консульский отдел на 75 процентов, прекратят выдавать неиммиграционные визы, за исключением случаев "жизни и смерти", и будут обслуживать только американцев в экстренном порядке. По словам Захаровой, в последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу.Она отметила, что решение о том, какими именно вопросами — культурными, экономическими или консульскими — занимается дипломат, принимает сама страна."Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула представитель МИД.Систему выдачи американских виз Захарова назвала архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. При этом Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства.В середине апреля власти США ввели очередные санкции против России и объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, посольству США запретили нанимать на работу россиян, а остающимся в стране дипломатам ограничили свободу передвижения. Москва также решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России

15:06 01.05.2021 (обновлено: 18:03 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" решение американского посольства значительно сократить обслуживание россиян.
Так, в дипмиссии заявили, что сократят консульский отдел на 75 процентов, прекратят выдавать неиммиграционные визы, за исключением случаев "жизни и смерти", и будут обслуживать только американцев в экстренном порядке.
По словам Захаровой, в последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу.

"Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", — сказала дипломат.

Она отметила, что решение о том, какими именно вопросами — культурными, экономическими или консульскими — занимается дипломат, принимает сама страна.
"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула представитель МИД.
Разбитая фигура Статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес
Систему выдачи американских виз Захарова назвала архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. При этом Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства.
В середине апреля власти США ввели очередные санкции против России и объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Кроме того, посольству США запретили нанимать на работу россиян, а остающимся в стране дипломатам ограничили свободу передвижения. Москва также решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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