https://ria.ru/20210501/ssha-1730837848.html

Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России

Захарова: США сами подорвали консульскую работу в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" решение американского посольства... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:06

2021-05-01T15:06

2021-05-01T18:03

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" решение американского посольства значительно сократить обслуживание россиян.Так, в дипмиссии заявили, что сократят консульский отдел на 75 процентов, прекратят выдавать неиммиграционные визы, за исключением случаев "жизни и смерти", и будут обслуживать только американцев в экстренном порядке. По словам Захаровой, в последние несколько лет США подорвали всю свою консульскую работу.Она отметила, что решение о том, какими именно вопросами — культурными, экономическими или консульскими — занимается дипломат, принимает сама страна."Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — подчеркнула представитель МИД.Систему выдачи американских виз Захарова назвала архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. При этом Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней, хотя Вашингтон выслал сотрудников российского посольства.В середине апреля власти США ввели очередные санкции против России и объявили персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, посольству США запретили нанимать на работу россиян, а остающимся в стране дипломатам ограничили свободу передвижения. Москва также решила прекратить практику краткосрочных деловых поездок сотрудников Госдепа в Россию, сведя к минимуму количество выдаваемых для этого виз — не более десяти в год.

https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html

https://ria.ru/20210501/davlenie-1730798080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире