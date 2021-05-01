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Чилийский регулятор не нашел доказательств проблем с вакциной "Спутник V"

Чилийский регулятор не нашел доказательств проблем с вакциной "Спутник V"

Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной "Спутник V", хотя бразильский регулятор Anvisa... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T07:56

2021-05-01T07:56

2021-05-01T09:41

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной "Спутник V", хотя бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос на импорт препарата, пока разработчик не представит "недостающую информацию". Об этом директор института Хериберто Гарсия заявил в интервью агентству Рейтер.Он отметил, что запрашивал у России ту же информацию, что хотел получить Anvisa. Речь идет о возможном наличии в вакцине аденовируса, способного размножаться и, соответственно, вызывать побочную реакцию.По словам Гарсии, данные из Аргентины и Мексики, где уже применяется "Спутник V", показали, что побочные эффекты от этой вакцины были не более серьезными, чем у тех чилийцев, которые привились препаратами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.Даже если разработчики "Спутника V" представят информацию о наличии "способных к репликации аденовирусов", необязательно, что регулятор отклонит ее, добавил глава ISP.Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были "на сто процентов положительными".Отказ Бразилии от "Спутника V" Гарсия назвал обоснованным, но, по его мнению, чилийский регулятор избежит такой проблемы, так как настаивает на получении всей необходимой документации до официального рассмотрения вопроса о регистрации.На этой неделе бразильский регулятор не разрешил импорт "Спутника V". Основным препятствием называется наличие в российской вакцине реплицирующегося аденовируса. Однако собственных исследований Anvisa не проводил, а его заключения основаны на документации, полученной из России. Разработчики "Спутника V" заявляли после этого, что подадут на Anvisa в суд за распространение ложной информации.Вакцину "Спутник V" зарегистрировали уже в 64 странах с общим населением более трех миллиардов человек. По числу полученных от госрегуляторов одобрений она занимает второе место в мире. По данным РФПИ и НИЦ Гамалеи, анализ данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян показал, что эффективность "Спутника V" составляет 97,6 процента — это выше, чем по результатам клинических испытаний (91,6 процента).

https://ria.ru/20210430/albaniya-1730771909.html

https://ria.ru/20210430/sputnik-1730739546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, мексика, бразилия, чили, в мире