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В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Партия второго компонента российской вакцины "Спутник V", поступившей в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, доставлена и в Приднестровье, сообщила... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:53
2021-05-01T00:53
2021-05-01T00:53
россия
вадим красносельский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приднестровская молдавская республика
молдавия
тирасполь
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Партия второго компонента российской вакцины "Спутник V", поступившей в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, доставлена и в Приднестровье, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.Спецборт МЧС РФ, прибывший 24 апреля в кишиневский аэропорт из Москвы, доставил первый компонент вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи для Молдавии, из них часть вакцины предназначена Приднестровью. Таким же образом 30 апреля был доставлен из Москвы второй компонент вакцины.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в минувший четверг заявил о начале 6 мая вакцинации "Спутником V".
https://ria.ru/20210430/sputnik-1730694446.html
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россия, вадим красносельский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приднестровская молдавская республика, молдавия, тирасполь, в мире