https://ria.ru/20210501/sputnik-v-1730793219.html

В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"

В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"

Партия второго компонента российской вакцины "Спутник V", поступившей в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, доставлена и в Приднестровье, сообщила... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:53

2021-05-01T00:53

2021-05-01T00:53

россия

вадим красносельский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приднестровская молдавская республика

молдавия

тирасполь

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Партия второго компонента российской вакцины "Спутник V", поступившей в Молдавию в качестве гуманитарной помощи, доставлена и в Приднестровье, сообщила пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.Спецборт МЧС РФ, прибывший 24 апреля в кишиневский аэропорт из Москвы, доставил первый компонент вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи для Молдавии, из них часть вакцины предназначена Приднестровью. Таким же образом 30 апреля был доставлен из Москвы второй компонент вакцины.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в минувший четверг заявил о начале 6 мая вакцинации "Спутником V".

https://ria.ru/20210430/sputnik-1730694446.html

россия

приднестровская молдавская республика

молдавия

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим красносельский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приднестровская молдавская республика, молдавия, тирасполь, в мире