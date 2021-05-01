https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html

Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве

Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве

Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T12:21

2021-05-01T12:21

2021-05-01T12:21

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп."Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.

https://realty.ria.ru/20200512/1571308247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва