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Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:21
2021-05-01T12:21
2021-05-01T12:21
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петр бирюков
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп."Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы
в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп.
"Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.