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https://ria.ru/20210501/spasateli-1730822517.html
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T12:21
2021-05-01T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп."Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - подчеркнул Бирюков.Он сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве

12:21 01.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель мотогруппы проверяет оборудование и оснащение перед учениями по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия на территории учебно-тренировочного полигона "Апаринки" в Московской области.
Спасатель мотогруппы проверяет оборудование и оснащение перед учениями по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия на территории учебно-тренировочного полигона Апаринки в Московской области. - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Мотогруппы спасателей работают в городе более шести лет. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в столице подготовлено 175 спасателей мотогрупп.
"Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
Спасатель мотогруппы проверяет оборудование и оснащение перед учениями по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия на территории учебно-тренировочного полигона Апаринки в Московской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая 2020, 11:14Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Спасатели на "конях": как работают мотоподразделения пожарных Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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