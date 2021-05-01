В Сочи чиновника заподозрили в получении многомиллионной взятки
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Подозреваемый в получении многомиллионной взятки директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов уволен с занимаемой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Добромыслов уволен с занимаемой должности. Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в рамках своих полномочий оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов", - сказали в пресс-службе.
Ранее в краевом Следственном комитете сообщили, что на чиновника и его сообщника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые потребовали от директора одной из строительных организаций взятку в размере 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства апартаментного комплекса. Застройщик согласился и передал часть требуемой суммы - 3 миллиона 750 тысяч рублей. Однако понимая, что действия носят противоправный характер, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. 30 апреля заявитель передал вторую часть взятки в размере 20 миллионов рублей. После этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УВД города Сочи.