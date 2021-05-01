https://ria.ru/20210501/sochi-1730827909.html

В Сочи чиновника заподозрили в получении многомиллионной взятки

В Сочи чиновника заподозрили в получении многомиллионной взятки

Подозреваемый в получении многомиллионной взятки директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов уволен с... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:28

2021-05-01T13:28

2021-05-01T13:28

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

СОЧИ, 1 мая - РИА Новости. Подозреваемый в получении многомиллионной взятки директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергей Добромыслов уволен с занимаемой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Ранее в краевом Следственном комитете сообщили, что на чиновника и его сообщника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемые потребовали от директора одной из строительных организаций взятку в размере 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства апартаментного комплекса. Застройщик согласился и передал часть требуемой суммы - 3 миллиона 750 тысяч рублей. Однако понимая, что действия носят противоправный характер, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. 30 апреля заявитель передал вторую часть взятки в размере 20 миллионов рублей. После этого противоправные действия фигурантов были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК УВД города Сочи.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия