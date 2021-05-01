Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ответных санкций
15:55 01.05.2021 (обновлено: 17:09 01.05.2021)
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС, сообщило Франс Пресс со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсона.
По словам собеседника агентства, главе дипмиссии выразили протест. В Стокгольме считают, что, "в отличие от санкций ЕС <…>, российские санкции не обоснованны, юридически не ясны и выражают политические мотивы".
Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.