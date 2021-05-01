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Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ответных санкций
Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ответных санкций
Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС, сообщило Франс Пресс со ссылкой на официального... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:55
2021-05-01T17:09
давид сассоли
европарламент
вера юрова
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
россия
швеция
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС, сообщило Франс Пресс со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсона.По словам собеседника агентства, главе дипмиссии выразили протест. В Стокгольме считают, что, "в отличие от санкций ЕС &lt;…&gt;, российские санкции не обоснованны, юридически не ясны и выражают политические мотивы".Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210430/zakharova-1730782237.html
https://ria.ru/20210429/swift-1730544531.html
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давид сассоли, европарламент, вера юрова, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, россия, швеция, в мире

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за ответных санкций

15:55 01.05.2021 (обновлено: 17:09 01.05.2021)
 
© AFP 2021 / Sven NackstrandЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AFP 2021 / Sven Nackstrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Посла России в Стокгольме вызвали в МИД Швеции из-за введения Москвой санкций против граждан стран ЕС, сообщило Франс Пресс со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсона.
По словам собеседника агентства, главе дипмиссии выразили протест. В Стокгольме считают, что, "в отличие от санкций ЕС <…>, российские санкции не обоснованны, юридически не ясны и выражают политические мотивы".
Накануне российский МИД опубликовал имена восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли, в том числе, председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на введенные ЕС санкции против шести россиян 2 и 22 марта.
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Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.
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