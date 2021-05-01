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Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта
Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта
Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:30
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россия
общественный транспорт
госдума рф
единая россия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу.Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.
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россия, общественный транспорт, госдума рф, единая россия, владимир путин, москва, общество

Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

00:30 01.05.2021 (обновлено: 08:24 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.
"За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. руб.; для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. руб.", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.
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Какие законы вступают в силу с мая
 
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