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Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта
Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта
Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:30
2021-05-01T00:30
2021-05-01T08:24
россия
общественный транспорт
госдума рф
единая россия
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу.Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.
https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html
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россия, общественный транспорт, госдума рф, единая россия, владимир путин, москва, общество