https://ria.ru/20210501/shtrafy-1730791502.html

Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

Вступили в силу штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:30

2021-05-01T00:30

2021-05-01T08:24

россия

общественный транспорт

госдума рф

единая россия

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников вступают в силу в России в субботу.Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля. Штрафы составят от 5 до 30 тысяч рублей.По словам первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрея Исаева, парламентарии рассчитывают, что после вступления этой нормы в силу случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.

https://ria.ru/20210429/zakony-1730437718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественный транспорт, госдума рф, единая россия, владимир путин, москва, общество