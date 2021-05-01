https://ria.ru/20210501/shtraf-1730796530.html

Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз

Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз

Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути повышается РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:21

2021-05-01T03:21

2021-05-01T08:24

россия

авто

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути повышается в пять раз.Штраф вырастет с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах видимости приближается поезд, влечет за собой административную ответственность и денежное взыскание в этом размере или лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.В случае повторного правонарушения удостоверение могут отобрать на один год.Кроме того, на указанные штрафы не будет распространяться скидка при оплате постановления в течение 20 дней со дня вынесения, и нарушителю придется выплатить все пять тысяч рублей.

https://ria.ru/20210501/shtrafy-1730791502.html

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2021

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россия, авто, общество