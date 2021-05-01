Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 1 мая - РИА Новости. Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Совместная комиссия по СВПД подвела промежуточные итоги ведущихся в Вене переговоров. Отмечен устойчивый прогресс, хотя остаётся немало нерешенных вопросов. Комиссия соберется вновь 7 мая. Эксперты тем временем продолжат работу над текстом будущей договорённости… Еще рано впадать в эйфорию, но есть основания для осторожного и все более уверенного оптимизма. Имеется общий настрой стремиться к успешному завершению переговоров недели через три", - написал Ульянов в Twitter.
Ранее Ульянов сообщил, что участники СВПД в субботу подведут промежуточные итоги переговоров в Вене. Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Ульянов возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники консультаций намерены достичь договоренности до конца мая.