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Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги
Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T17:49
2021-05-01T17:49
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
вена
иран
в мире
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ВЕНА, 1 мая - РИА Новости. Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее Ульянов сообщил, что участники СВПД в субботу подведут промежуточные итоги переговоров в Вене. Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Ульянов возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники консультаций намерены достичь договоренности до конца мая.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, в мире

Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги

17:49 01.05.2021
 
© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Маргарита Костив
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ВЕНА, 1 мая - РИА Новости. Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совместная комиссия по СВПД подвела промежуточные итоги ведущихся в Вене переговоров. Отмечен устойчивый прогресс, хотя остаётся немало нерешенных вопросов. Комиссия соберется вновь 7 мая. Эксперты тем временем продолжат работу над текстом будущей договорённости… Еще рано впадать в эйфорию, но есть основания для осторожного и все более уверенного оптимизма. Имеется общий настрой стремиться к успешному завершению переговоров недели через три", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее Ульянов сообщил, что участники СВПД в субботу подведут промежуточные итоги переговоров в Вене. Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Ульянов возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники консультаций намерены достичь договоренности до конца мая.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновВенаИранВ мире
 
 
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