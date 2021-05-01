https://ria.ru/20210501/sdelka-1730854621.html

Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги

Комиссия по ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги

Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T17:49

2021-05-01T17:49

2021-05-01T17:49

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

вена

иран

в мире

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ВЕНА, 1 мая - РИА Новости. Совместная комиссия по иранской ядерной сделке в Вене подвела промежуточные итоги переговоров, есть прогресс и основания для уверенного оптимизма, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Ранее Ульянов сообщил, что участники СВПД в субботу подведут промежуточные итоги переговоров в Вене. Третий раунд переговоров по полному восстановлению ядерной сделки с Ираном начался в минувший вторник. Ульянов возглавляет российскую делегацию. По его словам, участники консультаций намерены достичь договоренности до конца мая.

https://ria.ru/20210430/putin-1730684142.html

россия

вена

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, вена, иран, в мире