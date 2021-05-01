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Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции России
Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции России
ЕС заявил о праве на ответные меры после решения России о санкциях , говорится в совместном заявлении глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T00:33
2021-05-01T08:24
россия
давид сассоли
европарламент
вера юрова
евросовет
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая — РИА Новости. ЕС заявил о праве на ответные меры после решения России о санкциях , говорится в совместном заявлении глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.Ранее МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.Позднее было опубликовано совместное заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.В черный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против России не достигает цели.
https://ria.ru/20210427/diplomatiya-1730046950.html
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россия, давид сассоли, европарламент, вера юрова, евросовет, еврокомиссия, в мире

Евросоюз заявил о праве ответить на новые санкции России

00:33 01.05.2021 (обновлено: 08:24 01.05.2021)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая — РИА Новости. ЕС заявил о праве на ответные меры после решения России о санкциях , говорится в совместном заявлении глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

"ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей", — указывается в документе.

Ранее МИД опубликовал на своем сайте фамилии восьми граждан стран Евросоюза, в том числе представителей официальных структур ЕС, которым запретили въезд в Россию. В черный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
В МИД подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ранее введенные санкции ЕС против россиян 2 и 22 марта.
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Позднее было опубликовано совместное заявление глав Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, которые считают, что меры Москвы против еврочиновников не имеют под собой оснований и направлены против всего Евросоюза.
Брюссель 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального.
В черный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против России не достигает цели.
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