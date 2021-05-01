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Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка
Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка
Прокуратура Сахалинской области начала проверку по информации о нападении бездомных собак на 8-летнюю девочку в городе Долинск, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T10:06
2021-05-01T10:06
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области начала проверку по информации о нападении бездомных собак на 8-летнюю девочку в городе Долинск, сообщает в субботу пресс-служба ведомства."Долинской городской прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации (сообщений – ред.) о нападении в городе Долинске бездомных собак на восьмилетнюю девочку. В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных", - сообщили в прокуратуре, отметив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.По данным местных СМИ, на 8-летнюю девочку напала стая бездомных собак, которая бегала в пятницу у детского сада в Долинске. По словам матери девочки, которые приводятся в сообщениях, дворняги повалили ребенка на землю, а затем прокусили руку через теплую куртку.
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сахалинская область, происшествия

Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка

10:06 01.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области начала проверку по информации о нападении бездомных собак на 8-летнюю девочку в городе Долинск, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Долинской городской прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации (сообщений – ред.) о нападении в городе Долинске бездомных собак на восьмилетнюю девочку. В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных", - сообщили в прокуратуре, отметив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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29 апреля, 21:29
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По данным местных СМИ, на 8-летнюю девочку напала стая бездомных собак, которая бегала в пятницу у детского сада в Долинске. По словам матери девочки, которые приводятся в сообщениях, дворняги повалили ребенка на землю, а затем прокусили руку через теплую куртку.
 
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