https://ria.ru/20210501/sakhalin-1730810246.html

Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка

Прокуратура Сахалина проверяет данные о нападении собак на ребенка

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по информации о нападении бездомных собак на 8-летнюю девочку в городе Долинск, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T10:06

2021-05-01T10:06

2021-05-01T10:06

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области начала проверку по информации о нападении бездомных собак на 8-летнюю девочку в городе Долинск, сообщает в субботу пресс-служба ведомства."Долинской городской прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации (сообщений – ред.) о нападении в городе Долинске бездомных собак на восьмилетнюю девочку. В рамках проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства об отлове и содержании безнадзорных животных", - сообщили в прокуратуре, отметив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.По данным местных СМИ, на 8-летнюю девочку напала стая бездомных собак, которая бегала в пятницу у детского сада в Долинске. По словам матери девочки, которые приводятся в сообщениях, дворняги повалили ребенка на землю, а затем прокусили руку через теплую куртку.

https://ria.ru/20210429/sobaki-1730586218.html

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, происшествия