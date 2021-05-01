https://ria.ru/20210501/rybaki-1730870106.html

В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков

В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков

В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-01T21:31

2021-05-01T21:31

2021-05-02T00:00

россия

кольский залив

баренцево море

мурманская область

происшествия

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МОСКВА/МУРМАНСК, 1 мая — РИА Новости. В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Северо-Западного управления СК на транспорте, рыбаки вышли в море на четырех лодках и попали в шторм в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области.В поисках участвуют 36 человек, вертолет и специальное судно.

https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html

россия

кольский залив

баренцево море

мурманская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кольский залив, баренцево море, мурманская область, происшествия