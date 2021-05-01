https://ria.ru/20210501/rybaki-1730870106.html
В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков
В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков
В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-01T21:31
2021-05-01T21:31
2021-05-02T00:00
россия
кольский залив
баренцево море
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591390128_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_3ef0e2b37930e15e768ab2d289fa39d1.jpg
МОСКВА/МУРМАНСК, 1 мая — РИА Новости. В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Северо-Западного управления СК на транспорте, рыбаки вышли в море на четырех лодках и попали в шторм в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области.В поисках участвуют 36 человек, вертолет и специальное судно.
https://ria.ru/20210306/rybaki-1600169118.html
россия
кольский залив
баренцево море
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591390128_126:0:1833:1280_1920x0_80_0_0_c6466dfa778b8669c997a300e4cb0624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кольский залив, баренцево море, мурманская область, происшествия