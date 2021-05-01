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В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков
В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков
В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-01T21:31
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россия
кольский залив
баренцево море
мурманская область
происшествия
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МОСКВА/МУРМАНСК, 1 мая — РИА Новости. В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Северо-Западного управления СК на транспорте, рыбаки вышли в море на четырех лодках и попали в шторм в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области.В поисках участвуют 36 человек, вертолет и специальное судно.
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россия
кольский залив
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россия, кольский залив, баренцево море, мурманская область, происшествия

В Баренцевом море нашли тела трех рыбаков

21:31 01.05.2021 (обновлено: 00:00 02.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/ninabootsБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Pixabay / Pixabay/ninaboots
Читать ria.ru в
МОСКВА/МУРМАНСК, 1 мая — РИА Новости. В акватории Баренцева моря спасатели обнаружили тела трех рыбаков из шести пропавших без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным Северо-Западного управления СК на транспорте, рыбаки вышли в море на четырех лодках и попали в шторм в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области.
В поисках участвуют 36 человек, вертолет и специальное судно.
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В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
 
РоссияКольский заливБаренцево мореМурманская областьПроисшествия
 
 
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