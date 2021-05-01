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Наука
https://ria.ru/20210501/risk-1730802879.html
Ученые научили искусственный интеллект оценивать риск смерти при COVID-19
Ученые научили искусственный интеллект оценивать риск смерти при COVID-19
Искусственный интеллект научили оценивать пять ключевых факторов риска, повышающих вероятность смерти от COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T08:30
2021-05-01T08:30
наука
коронавирус в россии
россия
петрозаводский государственный университет
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект научили оценивать пять ключевых факторов риска, повышающих вероятность смерти от COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Сейчас системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), созданные на основе больших данных и технологий искусственного интеллекта, включая машинное обучение, постепенно внедряются в реальную клиническую практику. В системе Webiomed, которая в прошлом году была зарегистрирована Росздравнадзором как первое в стране программное медицинское изделие на основе искусственного интеллекта, был разработан специальный блок медицинских функций, помогающий врачу принимать решения по тактике ведения пациента.В частности, поиск подозрений на COVID-19 программа ведет по 14 симптомам, а для оценки риска потенциально тяжелого течения заболевания анализируется наличие в электронных документах пациента клинических состояний, которые продемонстрировали свое негативное влияние. Это возраст, индекс массы тела, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, фибрилляция предсердий, хронические заболевания легких, злокачественные новообразования.В НТИ уточнили, что в создании алгоритма принимали участие ученые медицинского института Петрозаводского государственного университета, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ, специалисты ООО "К-Скай" и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" (Ямало-Ненецкий автономный округ)."Ученые проанализировали деперсонифицированные данные 7 тысяч 118 ковидных пациентов из 8 медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 октября до 25 ноября 2020 года. Летальность в группе составила 0,7%", - добавили в НТИ.
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коронавирус в россии, россия, петрозаводский государственный университет, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Ученые научили искусственный интеллект оценивать риск смерти при COVID-19

08:30 01.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект научили оценивать пять ключевых факторов риска, повышающих вероятность смерти от COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Выяснилось, что наибольший вклад в летальность внесли пять факторов риска. Это артериальная гипертензия (50%), ишемическая болезнь сердца (36%), ожирение (30%), сахарный диабет (18%), возраст старше 60 лет (54%). 58% жертв COVID-19 - мужчины, средний возраст умерших - 61,3 года", - рассказали в НТИ.
Сейчас системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), созданные на основе больших данных и технологий искусственного интеллекта, включая машинное обучение, постепенно внедряются в реальную клиническую практику. В системе Webiomed, которая в прошлом году была зарегистрирована Росздравнадзором как первое в стране программное медицинское изделие на основе искусственного интеллекта, был разработан специальный блок медицинских функций, помогающий врачу принимать решения по тактике ведения пациента.
В частности, поиск подозрений на COVID-19 программа ведет по 14 симптомам, а для оценки риска потенциально тяжелого течения заболевания анализируется наличие в электронных документах пациента клинических состояний, которые продемонстрировали свое негативное влияние. Это возраст, индекс массы тела, артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, фибрилляция предсердий, хронические заболевания легких, злокачественные новообразования.
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В НТИ уточнили, что в создании алгоритма принимали участие ученые медицинского института Петрозаводского государственного университета, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ, специалисты ООО "К-Скай" и Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" (Ямало-Ненецкий автономный округ).
"Ученые проанализировали деперсонифицированные данные 7 тысяч 118 ковидных пациентов из 8 медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 октября до 25 ноября 2020 года. Летальность в группе составила 0,7%", - добавили в НТИ.
 
НаукаКоронавирус в РоссииРоссияПетрозаводский государственный университетФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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