Онколог дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком
01:38 01.05.2021 (обновлено: 09:44 01.05.2021)
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком.
Как объяснил медик, онкологические заболевания не считаются наследственными, но можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. Поэтому врач призывает обратить внимание на ряд случаев.
"Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил", — сказал Базылев.
Но даже при обнаружении подобных случаев медик призывает не беспокоиться. Необходимо дойти до онколога или генетика, советует Базылев, который укажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот риск.
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