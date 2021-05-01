https://ria.ru/20210501/rak-1730794836.html

Онколог дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком

Онколог дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:38

2021-05-01T01:38

2021-05-01T09:44

андрей базылев

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком.Как объяснил медик, онкологические заболевания не считаются наследственными, но можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. Поэтому врач призывает обратить внимание на ряд случаев.Но даже при обнаружении подобных случаев медик призывает не беспокоиться. Необходимо дойти до онколога или генетика, советует Базылев, который укажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот риск.

https://ria.ru/20210428/rak-1730394278.html

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2021

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андрей базылев, россия, онкология, рак, здоровье, общество