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Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:54
2021-05-01T01:54
россия
мид украины
алексей пушков
владимир зеленский
львов
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".Накануне администрация украинского лидера осудила мероприятие и призвала правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".По его мнению, Зеленский пытается угодить украинской аудитории и зарубежным элитам.Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.* Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, мид украины, алексей пушков, владимир зеленский, львов, киев, украина, в мире

Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве

01:54 01.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".
Накануне администрация украинского лидера осудила мероприятие и призвала правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".
"Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из "УПА-УНСО"* — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда", — пояснил Пушков.
По его мнению, Зеленский пытается угодить украинской аудитории и зарубежным элитам.
"Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить", — заявил сенатор.
Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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