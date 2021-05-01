https://ria.ru/20210501/pushkov-1730794970.html

Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве

Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:54

2021-05-01T01:54

2021-05-01T01:54

россия

мид украины

алексей пушков

владимир зеленский

львов

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram о беспринципности президента Украины Владимира Зеленского после прошедшего в Киеве "Марша вышиванок" в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".Накануне администрация украинского лидера осудила мероприятие и призвала правоохранительные органы разобраться в случившемся. Эта реакция последовала спустя двое суток после марша. С осуждением акции также выступил МИД Украины, который напомнил, что в стране "запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов".По его мнению, Зеленский пытается угодить украинской аудитории и зарубежным элитам.Дивизию СС "Галичина" сформировали 28 апреля 1943 года, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730580594.html

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россия, мид украины, алексей пушков, владимир зеленский, львов, киев, украина, в мире