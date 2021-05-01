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Ситуация в Донбассе развивается по нарастающей, заявил Пушилин
Ситуация в Донбассе развивается по нарастающей, заявил Пушилин
Ситуация в Донбассе не становится спокойнее, Украина регулярно использует артиллерию и минометы, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:05
2021-05-01T17:18
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Ситуация в Донбассе не становится спокойнее, Украина регулярно использует артиллерию и минометы, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, нарушения с украинской стороны происходят регулярно."Буквально сегодня (в пятницу. — Прим. ред.) семь раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня на Горловском и Донецком направлении. Это так же миномет, это так же артиллерия", — сказал глава ДНР.Он отметил, что после вступления в силу 27 июля 2020 года дополнительных мер к режиму прекращения огня лишь "месяц более-менее как-то что-то продержалось".
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"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
"Спокойней не становится" – Пушилин о ситуации на Донбассе
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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Ситуация в Донбассе развивается по нарастающей, заявил Пушилин

13:05 01.05.2021 (обновлено: 17:18 01.05.2021)
 
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Ситуация в Донбассе не становится спокойнее, Украина регулярно использует артиллерию и минометы, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"К сожалению, спокойнее не становится... С сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь — и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учетом того количества техники, того личного состава, который стянут. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", — заявил Пушилин агентству.

По его словам, нарушения с украинской стороны происходят регулярно.
"Буквально сегодня (в пятницу. — Прим. ред.) семь раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня на Горловском и Донецком направлении. Это так же миномет, это так же артиллерия", — сказал глава ДНР.
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Он отметил, что после вступления в силу 27 июля 2020 года дополнительных мер к режиму прекращения огня лишь "месяц более-менее как-то что-то продержалось".
 
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