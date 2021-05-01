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В Цюрихе полиция применила резиновые пули на демонстрации

В Цюрихе полиция применила резиновые пули на демонстрации

Полицейские в Цюрихе в ходе разгона несогласованной акции применили резиновые пули против ее участников, сообщила городская полиция. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T21:24

2021-05-01T21:24

2021-05-01T21:24

швейцария

цюрих

в мире

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ЦЮРИХ, 1 мая - РИА Новости. Полицейские в Цюрихе в ходе разгона несогласованной акции применили резиновые пули против ее участников, сообщила городская полиция.Отмечается, что в субботу утром в Цюрихе было проведено семь согласованных демонстраций по случаю Дня труда. Однако во второй половине дня одну из площадей города заняли несколько сотен демонстрантов, которые затем двинулись в разные районы Цюриха. Сообщается, что полиция пресекла все шествия."В ходе несанкционированных демонстраций была взорвана пиротехника, в городскую полицию были брошены бутылки. Имело место кратковременное применение резиновых пуль", - говорится в сообщении.По данным полиции, троих участников акции задержали, информации о пострадавших или материальном ущербе пока нет.

https://ria.ru/20210501/parizh-1730864577.html

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