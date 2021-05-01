https://ria.ru/20210501/proverka-1730873089.html

Полиция проверит пост с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей

Полиция проверит пост с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей

Оскорбительные сообщения о погибших детях из Волгограда в ДТП на Ставрополье появились в одной из соцсетей, полиция начала проверку, сообщила журналистам в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T22:35

2021-05-01T22:35

2021-05-01T23:16

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

черкесск

волгоградская область

ставрополь

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Оскорбительные сообщения о погибших детях из Волгограда в ДТП на Ставрополье появились в одной из соцсетей, полиция начала проверку, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.По предварительным данным, в пятницу в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва № 2.По данным полиции, пользователь разместил в одной из волгоградских групп в соцетях сообщение и комментарии оскорбительного характера в адрес погибших.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

черкесск

волгоградская область

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, черкесск, волгоградская область, ставрополь, происшествия