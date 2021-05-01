Полиция проверит пост с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей
22:35 01.05.2021 (обновлено: 23:16 01.05.2021)
© ГУ МВД по Ставропольскому краюДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
© ГУ МВД по Ставропольскому краю
ВОЛГОГРАД, 1 мая – РИА Новости. Оскорбительные сообщения о погибших детях из Волгограда в ДТП на Ставрополье появились в одной из соцсетей, полиция начала проверку, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
По предварительным данным, в пятницу в 16:40 на 535-м километре автодороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. По предварительным данным МВД, погибли пять человек. Всего после ДТП были госпитализированы девять детей, один из них уже выписан. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва № 2.
По данным полиции, пользователь разместил в одной из волгоградских групп в соцетях сообщение и комментарии оскорбительного характера в адрес погибших.
"Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае", - сообщила Смольянинова.