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В Хельсинки прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19

В Хельсинки прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19

Около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии, сообщает полиция города. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:33

2021-05-01T16:33

2021-05-01T16:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

финляндия

хельсинки

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в акции против коронавирусных ограничений в столице Финляндии, сообщает полиция города.Ранее силы правопорядка сообщили, что были проинформированы шестью гражданами о планируемом шествии в центре Хельсинки."В акции приняли участие около 300 человек. Полиция перекрыла движение (колонны) протеста, и на данном этапе она рассредоточена. Демонстрация продолжается по частям", - говорится в сообщении.В Финляндии в настоящее время действуют ограничения, запрещающие собираться группами более шести человек, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

финляндия

хельсинки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, финляндия, хельсинки, в мире