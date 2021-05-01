https://ria.ru/20210501/prokuratura-1730856572.html

Прокуратура проверит данные о сносе памятников жертвам Чернобыля

Прокуратура проверит данные о сносе памятников жертвам Чернобыля

Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации СМИ о том, что в Шолоховском районе снесли несколько памятных знаков, в том числе жертвам... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T18:19

2021-05-01T18:19

2021-05-01T18:19

чернобыльская аэс

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации СМИ о том, что в Шолоховском районе снесли несколько памятных знаков, в том числе жертвам Чернобыля, сообщил журналистам представитель ведомства.Ранее местные СМИ сообщили, что в станице Вешенской во время благоустройства сквера возле Дворца культуры строители снесли две стелы - "Участникам боевых действий, павшим в локальных конфликтах" и "Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС". Эти памятные знаки были установлены там более пяти лет назад, а в 2017 году рядом с ними появилась еще одна стела, которую установили на свои деньги ветераны-пограничники. Они продолжают бороться, чтобы сохранить монумент.При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавил он.

https://ria.ru/20210427/chernobyl-1730014907.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, ростовская область, происшествия