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Прокуратура проверит данные о сносе памятников жертвам Чернобыля
Прокуратура проверит данные о сносе памятников жертвам Чернобыля
Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации СМИ о том, что в Шолоховском районе снесли несколько памятных знаков, в том числе жертвам... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T18:19
2021-05-01T18:19
чернобыльская аэс
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации СМИ о том, что в Шолоховском районе снесли несколько памятных знаков, в том числе жертвам Чернобыля, сообщил журналистам представитель ведомства.Ранее местные СМИ сообщили, что в станице Вешенской во время благоустройства сквера возле Дворца культуры строители снесли две стелы - "Участникам боевых действий, павшим в локальных конфликтах" и "Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС". Эти памятные знаки были установлены там более пяти лет назад, а в 2017 году рядом с ними появилась еще одна стела, которую установили на свои деньги ветераны-пограничники. Они продолжают бороться, чтобы сохранить монумент.При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавил он.
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чернобыльская аэс, ростовская область, происшествия

Прокуратура проверит данные о сносе памятников жертвам Чернобыля

18:19 01.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения Чернобыльской АЭС
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая - РИА Новости. Прокуратура Ростовской области организовала проверку информации СМИ о том, что в Шолоховском районе снесли несколько памятных знаков, в том числе жертвам Чернобыля, сообщил журналистам представитель ведомства.
Ранее местные СМИ сообщили, что в станице Вешенской во время благоустройства сквера возле Дворца культуры строители снесли две стелы - "Участникам боевых действий, павшим в локальных конфликтах" и "Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС". Эти памятные знаки были установлены там более пяти лет назад, а в 2017 году рядом с ними появилась еще одна стела, которую установили на свои деньги ветераны-пограничники. Они продолжают бороться, чтобы сохранить монумент.

"Прокуратурой Ростовской области по информации ряда СМИ о сносе памятных знаков, расположенных в станице Вешенской... организована проверка соблюдения федерального законодательства", - сказал представитель ведомства.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавил он.
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