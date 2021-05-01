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Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Российский продюсер Михаил Плоткин умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:51

2021-05-01T13:51

2021-05-01T20:53

шоубиз

виа "самоцветы"

общество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев.Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах сотрудничал с певцом Эмилем Горовцом. С 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята", в котором пела Алла Пугачева, а затем — с ВИА "Самоцветы". После этого он создал музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виа "самоцветы", общество