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Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин
Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин
Российский продюсер Михаил Плоткин умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:51
2021-05-01T13:51
2021-05-01T20:53
шоубиз
виа "самоцветы"
общество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев.Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах сотрудничал с певцом Эмилем Горовцом. С 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята", в котором пела Алла Пугачева, а затем — с ВИА "Самоцветы". После этого он создал музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.
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виа "самоцветы", общество
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский продюсер Михаил Плоткин умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев.
"Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда", — написал Байтазиев в Instagram.
Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. В 1960-х годах сотрудничал с певцом Эмилем Горовцом. С 1970 года начал работать с ВИА "Веселые ребята", в котором пела Алла Пугачева, а затем — с ВИА "Самоцветы". После этого он создал музыкальный коллектив "Надежда", репертуар которого по большей части составляли песни композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова.