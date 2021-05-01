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Глава Приамурья оценил работы в рамках "единой субсидии" в Свободном
Глава Приамурья оценил работы в рамках "единой субсидии" в Свободном
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как идут работы в рамках "единой субсидии" в городе Свободный – третьем по численности населения в регионе,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T09:14
2021-05-01T09:14
василий орлов (губернатор)
арктика
амурская область
свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как идут работы в рамках "единой субсидии" в городе Свободный – третьем по численности населения в регионе, рядом с ним строится Амурский газохимический завод.Правительство Приамурья сообщает, что по плану социально развития центров экономического роста области и комплексного развития Свободного ("единой субсидии", выделенной Амурской области министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики) в городе строится несколько объектов."Строительство 60-квартирного жилого дома идёт в графике.… Окончание работ на объекте запланировано на конец января 2022 года. Общая жилая площадь пятиэтажного дома составит почти 2500 квадратных метров. Стоимость объекта – 161,3 миллиона рублей", - сообщает правительство региона.В графике, по данным министра строительства и архитектуры Приамурья Николая Сибирякова, идёт реконструкция и переоснащение Дворца культуры железнодорожников, закончить работы здесь планируют в ноябре 2021 года. Пятнадцатого октября, по данным властей, завершится расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка, здесь есть "отставание в работе на 30 дней"."Сроки задержки не критичны. Подрядной организации необходимо ускориться для завершения работ в срок. Знаю, что на площадку уже дополнительно привлечено 50 работников, считаю, что рисков здесь не должно возникнуть", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.Идёт подготовка и к началу реконструкции центральной площади Свободного, которая не входит в план социального развития центров экономического роста области и комплексного развития Свободного, конкурсной на разработку проектной документации завершится 28 мая.Также готовится проектная документация для объектов в городе Райчихинск и села Варваровка Октябрьского района, здесь планируется капремонт пришкольной территории и стадиона. Начать работы планируют в июле 2021 года, завершить – в 2022 году.
https://realty.ria.ru/20210430/dolschiki-1730697929.html
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василий орлов (губернатор), арктика, амурская область, свободный

Глава Приамурья оценил работы в рамках "единой субсидии" в Свободном

09:14 01.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как идут работы в рамках "единой субсидии" в городе Свободный – третьем по численности населения в регионе, рядом с ним строится Амурский газохимический завод.
Правительство Приамурья сообщает, что по плану социально развития центров экономического роста области и комплексного развития Свободного ("единой субсидии", выделенной Амурской области министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики) в городе строится несколько объектов.
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"Строительство 60-квартирного жилого дома идёт в графике.… Окончание работ на объекте запланировано на конец января 2022 года. Общая жилая площадь пятиэтажного дома составит почти 2500 квадратных метров. Стоимость объекта – 161,3 миллиона рублей", - сообщает правительство региона.
В графике, по данным министра строительства и архитектуры Приамурья Николая Сибирякова, идёт реконструкция и переоснащение Дворца культуры железнодорожников, закончить работы здесь планируют в ноябре 2021 года. Пятнадцатого октября, по данным властей, завершится расширение очистных сооружений канализации в районе озера Большанка, здесь есть "отставание в работе на 30 дней".
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"Сроки задержки не критичны. Подрядной организации необходимо ускориться для завершения работ в срок. Знаю, что на площадку уже дополнительно привлечено 50 работников, считаю, что рисков здесь не должно возникнуть", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Идёт подготовка и к началу реконструкции центральной площади Свободного, которая не входит в план социального развития центров экономического роста области и комплексного развития Свободного, конкурсной на разработку проектной документации завершится 28 мая.
Также готовится проектная документация для объектов в городе Райчихинск и села Варваровка Октябрьского района, здесь планируется капремонт пришкольной территории и стадиона. Начать работы планируют в июле 2021 года, завершить – в 2022 году.
 
Василий Орлов (губернатор)АрктикаАмурская областьСвободный
 
 
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